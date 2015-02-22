سوبر_افريقيا - الحاوي يعاني من ارتجاج خفيف في المخ

أصيب وليد سليمان نجم الأهلي بشبه ارتجاج المخ خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري في السوبر الإفريقي.

وليد سليمان لعب أساسيا في خسارة الأهلي أمام وفاق سطيف خلال ركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 1-1.

وأوضح الأهلي وجهازه الطبي أن اللاعب يعاني من شبه ارتجاج في المخ، وأنه يحتاج لراحة.

ويخضع اللاعب لفحوصات متقدمة خلال الساعات المقبلة.

تقدم عبد القادر زياية لوفاق سطيف، وخطف عماد متعب التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي ركلات الترجيح، فاز وفاق سطيف على الأهلي بعدما أضاع باسم علي كرته.