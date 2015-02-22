سوبر_افريقيا - 5 خسائر للأهلي من هزيمة اللقب

ضاع لقب السوبر الإفريقي من الأهلي على الرغم من الأداء الجيد أمام وفاق سطيف، إلا أن خسارة اللقب ليس هو فقط الهزيمة الوحيدة للأهلي من المباراة.

الأهلي خسر بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف بعدما نجح عماد متعب في إعادة الروح والآمل من جديد بهدف في الدقيقة 95.

ويقدم FilGoal.com أبرز 5 خسائر للأهلي من مواجهة السوبر أمام وفاق سطيف

إصابات لا تنتهي

ما زالت إصابات الأهلي متواجدة وبقوة، فلا يمر لقاء للفريق دون تغييرات اضطرارية.

الأهلي خسر اللقب وخسر حسام غالي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

الخسارة الأكبر من نصيب وليد سليمان، فتعرض اللاعب لضربة قوية أثناء المباراة قبل أن يسقط فاقدا للوعي.

وتعرض وليد لشبه ارتجاج في المخ بعد السقوط أرضا.

توسيع الفارق

فشل الأهلي في توسيع فارق البطولات القارية مع أندية ميلان وبوكا جونيورز وريال مدريد.

الأهلي على عرش الأندية الأكثر تتويجا في العالم بـ20 لقب مقابل 18 لقب لميلان وبوكا جونيورز و ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد فرصة لتقليص الفارق في حالة حقق بطولة دوري أبطال أوروبا وهو مرشح بقوة لذلك.

صفقات جديدة

مؤمن زكريا وبيتر إيبيموبوي ثنائي انضم في سوق الانتقالات الشتوية إلى الأهلي.

أداء الثنائي ليس فقط هو الأزمة فإيبي ليس بذلك السوء ومؤمن لم يلعب كثيرا حتى الآن.

ولكن الثنائي خسر أول بطولة لهم إلى جانب إيقاف بطولة الدوري لأجل غير مسمى.

ومع هندريك هلمكه تبدو صفقات الأهلي فأل سيء على الفريق وخسارة السوبر وإيقاف الدوري ستؤثر بقوة على معنويات الثلاثي.

معنويات 0

باسم علي أخطأ في كرة هدف وفاق سطيف الأول في مرمى الأهلي.

قبل أن يهدر ركلة جزاء حاسمة توجت النادي الجزائري بلقب السوبر لأول مرة في تاريخه.

وبالتأكيد لا أحد يتمنى أن يكن مكان باسم علي في الوقت الحالي.

نفس الحال ينطبق على مؤمن زكريا الذي تسبب في هدف سطيف الأول وفشل في استغلال هجمة خطيرة للأهلي قبل أن تخرج الكرة بشكل كوميدي خارج الملعب.

جاريدو

استمرت الضغوط على الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

فبعد أداء غير متزن للأهلي، الآن الأمور أسوأ وأسوأ جاريدو يخسر اللقب.

خسارة لقب السوبر هي البطولة الثانية التي يفشل جاريدو في تحقيقها بعد الخروج من كأس مصر.

لتزداد الضغوطات حول جاريدو والأهلي.