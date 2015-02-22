ننشر الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية فى سوهاج

حصل "اليوم السابع" على أسماء مرشحى البرلمان النهائية بسوهاج وعددهم 240 مرشحا، فى 11 دائرة انتخابية، وتم استبعاد 7 منهم وقبول 233 مرشحا وننفرد بنشر الأسماء، وهى:

فى الدائرة الأولى ومقرها قسم أول وثانى سوهاج تقدم 13 مرشحا، وهم حاتم محمود على مبارك "مستقل"، وعلاء الدين حسن مازن وشهرته علاء مازن "حزب المصريين الأحرار"، وممدوح السيد عبد الرحمن مقلد وشهرته ممدوح مقلد "مستقل"، والدكتور محمد أحمد إبراهيم وشهرته محمد عبد الرسول "مستقل"، وثروت رجب محمد العسيرى، وشهرته عادل العسيرى "مستقل"، وسامية عدب درويش وشهرتها سامية الشيبانى "حزب الصرح المصرى الحر"، وحمادة على عباس وشهرته حمادة الصراف "مستقل"، ومحمد على خليفة وشهرته خليفة "حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وهانى محمد أحمد وشهرته هانى الرحابى "حزب النور"، وأحمد محمد عطية وشهرته أحمد عطية "مستقل"، وناجى سعد محمد وشهرته ناجى شيحة "حزب السلام الديمقراطى"، ومحمود إبراهيم على سعد "مستقل"، وسميح حليم جيد "مستقل" .

أما الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سوهاج فتقدم لها 22 مرشحا، وهم عبد الرحمن أبو زيد عبد الرحمن وشهرته عبد الرحمن العزازى "مستقل"، وفاضل كامل أحمد وشهرته فاضل النحاس "مستقل"، والدكتور محمد فقير محمد وشهرته محمد فقير رضوان "مستقل"، وصلاح الدين محمد حسن وشهرته صلاح العمدة "حزب الشعب الجمهورى"، وحازم زكى أمين همام وشهرته حازم حمادى "مستقل"، ورجب إبراهيم مرسى وشهرته رجب القرم "مستقل"، وعبد الناصر حسن محمد وشهرته عبد الناصر حسن "مستقل"، وعسران عثمان همام وشهرته عثمان همام "مستقل"، وصلاح سيد فضلول وشهرته صلاح فضلول "حزب الكرامة"، وأحمد محمد نشأت منصور وشهرته أحمد نشأت منصور "حزب المصريين الأحرار"، وأحمد إبراهيم عطية وشهرته أحمد إبراهيم عواجه "مستقل"، وأحمد عبد المجيد عبد العظيم وشهرته أحمد أبو عوض النصيرى "مستقل"، ومحمد كمال عبد المجيد وشهرته محمد كمال الصعيدى "مستقل"، وعبد الراضى السيد عبد المجيد حجازى، وشهرته عبد الراضى حجازى "مستقل"، ورأفت محمد أحمد عسكر وشهرته تونى عسكر "حزب الوفد الجديد"، ومحمود عكاشة محمود "مستقل"، ومظهر محمد خليفة وشهرته مظهر خليفة "حزب الحركة الوطنية المصرية"، ومحمود رأفت محمود وشهرته محمود عنانى "حزب مصر العروبة"، ورزق زغلول محمد وشهرته رزق زغلول دياب "مستقل"، وسلوى حلمى عبد الجابر وشهرتها سلوى حلمى طرخان "مستقل"، ومحمد السيد حنفى وشهرته محمد حنفى "حزب النور"، وعصام محمد عبد المالك الشويخ، وشهرته عصام عمر عبد الملك الشويخ "مستقل".

أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز أخميم وساقلته والكوثر فتقدم 21 مرشحا، وهم أحمد محمد حلمى الشريف "مستقل"، وأكرم فتحى دسوقى "المصريين الأحرار"، وزكريا محمد السيد حسان "مستقل"، ومنتصر حسان محمد "مستقل"، وشعبان لطفى محمد "مستقل"، وصابر أحمد محمد حمودة "مستقل"، وعفيفى حافظ صبره "حزب المصريين الأحرار"، وأحمد محمد جاد الرب "مستقل"، وأبو القاسم عبد العزيز كامل "مستقل"، وناصر إبراهيم محمد "مستقل"، ووليد عبد الأول محمود "حزب النور"، وأحمد وائل قدرى المشنب "مستقل"، ومعتز محمد السيد "مستقل"، وعلى عبد الصمد على "مستقل"، ورمضان لطفى على همام "مستقل"، وعلى عبد العال عبد الله "مستقبل وطن"، وعلاء الدين الزهرى عثمان "مستقل"، وبدوى حسين بدوى "مستقل"، ومحمد عاطف محمد النقيب "مستقل"، وفاروق فتحى أحمد محمد "الوفد الجديد"، وعبد الشكور السيد عبد المجيد "مستقل".

وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز المراغة تقدم 17 مرشحا، وهم رفعت شكيب خفاجى "مستقل"، والسلال على أحمد عبد العال "المصريين الأحرار"، وعلى أحمد عبد العال "مستقل"، وأيمن عبد العال خليفة "مستقبل وطن"، وهشام محمد محمود "حزب الشعب الجمهورى"، وحسن السيد محمد عبد الرحمن "مستقل"، ومحمد عمر أبو ضيف "مستقل"، وهمام العادلى مصطفى "مستقل"، والسيد عبد العال أحمد "مستقل"، وهاشم محمد محمد هاشم "المصريين الأحرار"، وأحمد يوسف عبد الكريم "حزب حماة الوطن"، ومحمود مصطفى زايد "مستقل"، والدفراوى عبده منازع موسى "مستقل"، ومحمد فتحى أحمد عبد الله "مستقل"، وأحمد محمد أحمد محمد "مستقل"، ومحمد عبد الهادى أبو ضيف "حزب النور".

أما الدائرة الخامسة ومقرها مركز جهينة تقدم 12 مرشحا، وهم فتحى على أحمد أغا "مستقل"، ومحمد حلمى أحمد أفندى "المصريين الأحرار"، ومحمد علام عبد الحكيم "مستقل"، وأحمد إبراهيم محمد عبد الرحمن "مستقل"، ومحمد حمام زين العابدين "حزب الوفد الجديد"، وخالد محمد صالح إبراهيم "مستقل"، وعدلان محمود أحمد موسى "مستقل"، وخالد محمد محمد على "مستقل"، وماهر أحمد محمود "حزب الثورة المصرية"، ورفعت أحمد البدرى عقل "مستقل"، وإبراهيم عبد اللطيف أحمد "مستقل"، وخالد محمد أحمد عبد المجيد "حزب النور".

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز طهطا تقدم 37 مرشحا، وهم حسام الدين محمد محمود "مستقل" وثروت أبو الفضل خاطر "مستقل" ومحمد فؤاد عباس "مستقل" وأسامة شحاتة محمد شحاتة "مستقل" ومحمد محمود أحمد فاضل "حزب مصر القومى" وأحمد فؤاد أبو على "حزب الوفد الجديد"، وهشام محمد جلال محمد "مستقل"، وأحمد أحمد عبد اللاه عبد الرحمن "حزب النور"، ومحمد عبد الخالق محمد "مستقل" ومحمود محمد سليمان عمر "مستقل"، وأشرف محمد مصطفى محمد "مستقل" وحمدى محمد عبد الرسول "مستقل"، وحسام مهنى صادق "مستقل"، وعبد الأخر عبد الفتاح عبد اللطيف "مستقل" ومصطفى سيد محمد سالم "المصريين الأحرار" ومحمد رشاد محمد طلب "حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" وعلى محمد عامر عبد الله "مستقل" وحسام الدين محمد أحمد "مستقل" وعادل عبد الرحمن عبد اللاه حجازى "مستقل" ومحمد على فهمى محمد "مستقل"، وأحمد محمد عبد المجيد عويس "مستقل" وحسن وردانى محمد حسين "مستقل" وأحمد هريدى محمود محمد "حزب الشعب الجمهورى" وأشرف جاب الله السيد "مستقل" ومحمد حسام الدين الفرغلى "حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى" وعلى حسانين على حسانين "حزب حراس الثورة" ومراد محمد مراد على "مستقل" وأسامة خلف على عارف "مستقل" وميشيل نجاح متياس "مستقل" ومحمود محمد السيد محفوظ "مستقل" وعماد يوسف نصرى "حزب فرسان مصر" وفتحى عبد الفتاح محمد المقدم "حزب السلام الديمقراطى" وعبد الغفار قبيصى عبد الغفار "مستقل" وأحمد فؤاد عباس بخيت "مستقل" ومحمد هريدى محمود "حزب الشعب الجمهورى" ومحمد صابر محمد عواجة "مستقل" وطارق أحمد أبو ضيف "مستقل".

أما الدائرة السابعة ومقرها مركز طما تقدم 21 مرشحا، وهم سيد جبر محمد "حزب السلام الديمقراطى" وأحمد ماهر عبد العال "مستقل" وأحمد محمود السيد وشهرته حيا الله "مستقل" وأحمد السيد عبد الكريم "مستقل" وأحمد أسامة محمد أبو دومة "مستقل" وبدر سيد أحمد بدر "مستقل" وأشرف جما أحمد هاشم "مستقل" وأسامة عبد الرؤوف محمد "مستقل" ونور الدين عبد الرزاق "حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" وأحمد محمد طلعت أحمد "المصريين الأحرار" وصلاح الدين شوقى محمد عقيل "حزب الوفد الجديد" وخالد عبد الفتاح محمد "مستقل" وأحمد محمد عبد العال صالح "مستقل" وطلال عبد الحميد محمد جابر "حزب النور" وياسر صلاح الدين محمد فهمى "مستقل" وزكريا عبد اللاه منصور "مستقل" وعاطف محمد عبد اللاه محمد "مستقل" ومحمد حسن محمد صقر "مستقل" وعبد المجيد محمد عبد اللاه "مستقل" ومحمد السيد ياسين عبد الرحمن "مستقل" ومحمد عزوز محمدين "مستقل".

أما الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا تقدم 20 مرشحا، وهم عز الدين محمد أمين "مستقل" وحسن محمد على "مستقل" ومحمد إسماعيل أبو المجد "المصريين الأحرار" وناصر مطاوع أحمد عارف "مستقل" وهرقل محمد وفقى "مستقل" ووائل أحمد عباس السيد "مستقل" وخالد محمد على السمان "مستقل" وعبد المنعم أبو الفتوح عصام "مستقل" ومحمد مصطفى مرسى "مستقبل وطن" وفوزى حسين صادق "مستقل" وأحمد محمد إسماعيل "حزب مصر الحديثة" وعبد الحميد حسن محمد "مستقل" وسهام موريس رزق "مستقل" وعلى أحمد على أحمد "مستقل" ومحمد عبد الغفار قاسم "مستقل" وياسر محمد عبد العال سلطان "مستقل" والدكتور خليفة رضوان خلف "مستقل" وأحمد محمود محمد محمد "مستقل" وفرغل السيد محمود البارودى "حزب الإصلاح والتنمية" وسامة أحمد عبد الرازق "مستقل".

وفى الدائرة التاسعة ومقرها مركز المنشاة تقدم 25 مرشحا، وهم فيصل محمد على حسن "مستقل" وياسر نصر جلال "مستقل" والسيد إسماعيل أحمد "مستقل" ومالك السيد محمد أمين "حزب الريادة" ومحمد الأمير محمد "مستقل" وخالد محمود حسن "مستقل" وإسماعيل مظهر إسماعيل "مستقل" وعبد الحكيم حسانى أحمد "مستقل" وعلاء أبو زيد محمد أبو زيد "مستقل" والسيد محمد محمود سليمان "مستقل" وأنور السادات عبد الحميد محمد "مستقل" ومحمود حسن محمد جودة "مستقل" والدكتور مرزوق عبد الحكم العادلى "مستقل" وعبد المجيد أحمد عبد المجيد "مستقل" وعبد العزيز محمد على إسماعيل "مستقل" وعادل شهاب الدين عبد اللطيف "مستقل" ومحمد إبراهيم شابون "حزب النور" وسيد محمد عبد المجيد "مستقل" وأحمد جاد الله خليل "مستقل" وياسر صلاح مصطفى حامد "مستقل" وياسر على محمد عثمان "حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" وعاطف عثمان سليمان "مستقل" وبهاء الدين محمد على "مستقل" وحسن عباس إبراهيم "مستقل" وخالد محمد الأمين أبو كريشة "مستقل" .

أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز البلينا تقدم 22 مرشحا هم حشمت أحمد عصمت محمد "مستقل" ومحمد عبد الرحمن هلالى "مستقل" وعلاء الدين عفيفى محمود "مستقل" ونور الدين أسعد صادق أبو ستيت "حزب المحافظين" والبدرى السيد عبد الحى "مستقل" وعادل أحمد عبد الرحمن "مستقل" وعاطف جاد الكريم محمد "مستقل" وسمير نعيم عبد الرحمن "مستقل" وأنور عباس عبد اللطيف "مستقل" ومحمود حمدى أحمد "مستقل" وفقى زين العابدين جاد الكريم "حزب الوفد الجديد" ويوسف حسن يوسف أحمد "حزب السلام الديمقراطى" ورأفت محمد محمود "المصريين الأحرار" وأبو الفتوح جاد الكريم محمدين "مستقل" وأشرف عبد الحميد أحمد "مستقل" ومحمود عبد الواحد محمود "مستقل" وعلى محسب على محمود "مستقل" وطوسون عبد الرحمن هلالى "حزب حماة الوطن" وخالد فؤاد محمد بلبل "مستقل" وطارق عبد الحميد هلالى "مستقل" وعلى حماد أحمد حماد "حزب الكرامة" .

أما الدائرة الحادية عشر ومقرها مركز دار السلام فتقدم 23 مرشحا وهم أدهم الجرو هجرس السمان "مستقل" والسيد عباس حسين "مستقل" وناصر أحمد محمود عبد الله "حزب الكرامة" والدكتور عبد العظيم محمد أحمد "مستقل" وهشام هاشم إسماعيل "حزب الحركة الوطنية المصرية" وصلاح فتوح أبو الوفا "مستقل" وعبد الخالق رمضان شاكر "مستقل" وعاصم عمار محمد "مستقل" وأحمد جمعة أحمد "مستقل" وطارق محمد عبد الحميد رضوان "المصريين الأحرار" وإبراهيم محمد عبد القادر "مستقل" وجابر أحمد محمد عبد العال "حزب السلام الديمقراطى" وضاحى عبد اللطيف محمد "مستقل" وعلاء محمد عبد الشكور "مستقل" وعطية حافظ بربرى "حزب الوفد الجديد" ومحمى الدين محمد على "مستقل" وفاروق فؤاد على عمر "مستقل" وهيثم حشمت على "مستقل" وأحمد حسن مصطفى حسن "حزب النور" ولطفى محمد عبد السلام قورة "مستقل" وأشرف أحمد عجور "مستقل" وأحمد محمد عبد السلام قورة "مستقل" وعبد الوهاب عبد الشكور عثمان العمدة "حزب الثورة المصرية".