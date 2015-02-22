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بالفيديو.. "داعش" يضع 21 من البيشمركة فى أقفاص حديدية استعداداً لحرقهم

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بالفيديو.. "داعش" يضع 21 من البيشمركة فى أقفاص حديدية استعداداً لحرقهم بالفيديو.. "داعش" يضع 21 من البيشمركة فى أقفاص حديدية استعداداً لحرقهم
نشر تنظيم "داعش" الإرهابى يحتجز فيه 21 شخصا من قوات "البيشمركة" الكردية بعد أن ألبسهم زى الإعدام "الأحمر".

وفى عمل غير إنسانى كعادة "داعش"، وضع التنظيم الإرهابى الأسرى فى أقفاص حديدية، تشبه القفص الذى تم فيه حرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة، وطافوا بهم فى شوارع مدينة كركوك العراقية، وسط صياح هيستيرى من أنصارهم، استعدادا لحرقهم.

وبث التنظيم رسالة باللغة الكردية قال فيها: "اتركوا عملكم وإلا سيكون مصيركم كهولاء"، كما ظهر شخص من التنظيم الإجرامى وهو يستجوب الأسرى باللغة الكردية بعد أن جعلهم يعرفون بأسمائهم.

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مصر 365

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