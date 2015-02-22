مصر للبترول تقيم معرضا بشركة "جابكو" فى المعادى لتنشيط مبيعاتها

تقيم اليوم الأحد شركة مصر للبترول الأحد معرضا بشركة خليج السويس للبترول "جابكو" فى المعادى، لتسويق وتنشيط مبيعات الشركة من منتجاتها من الكيماويات.

وقال المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول" لليوم السابع "أن الشركة تقيم معارض مستمرة فى للعاملين فى الشركات فى اطار خطة الشركة لتنشيط مبيعاتها والتسويق للمنتجات.

يذكر أن المهندس محمد شعبان، تولى منصب ادارة شركة مصر للبترول فى 21 يناير الماضى، خلفا لـ سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية حاليا، وتسلم مهام العمل رسميا بعد انتهاء فترة التسليم والتسلم يوم 8 فبراير الجارى.