المفيز رئيساً للنادي السعودي في جامعة إنديانا

حصل الأستاذ حمد بن عبدالله المفيز، طالب الماجستير في برنامج إدارة الأعمال بجامعة إنديانا في مدينة كوكومو بولاية إنديانا الأمريكية، على ثقة زملائه في الجامعة ونال غالبية الأصوات التي تمنحه رئاسة النادي السعودي في المدة المقبلة.

والأستاذ حمد المفيز، من الكفاءات الوطنية الشابة التي تقلدت عدداً من المهام في القطاعين الحكومي والخاص، إذ ابتدأ مشواره العملي عضوا في هيئة التدريس في الكلية التقنية بالدمام، ثم مديراً عاماً للمشتريات في شركة أسمنت الشرقية، وذلك قبل تفرغه لعمله الخاص.

تهانينا للأستاذ حمد في مشواره المقبل في خدمة الوطن وأبنائه.