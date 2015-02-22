بالأسماء.. 279مرشحًا تم قبولهم فى الكشوف المبدئية للمرشحين بالغربية

أغلقت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية، قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب2015بمحافظة الغربية، الذين تقدموا للانتخابات فى 10دوائر لاختيار 23 مرشحا يمثلون المحافظة، حيث أعدت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية الكشوف المبدئية، والتى تضم 279مرشحًا.

وفى بندر طنطا وتضم قسمى أول وثان طنطا ويمثلها 3نواب والمرشحون هم

محمد السعيد عريبى عن حزب مستقبل وطن، نزار عبدالفتاح الريدى مستقل، هالة توفيق مرسى سليمان مستقل، السيد فهمىعبدالله مستقل، أحمد فؤاد محمد الطويل مستقل، مجدى محمد جعيصة مستقل، أحمد سعيد شحاتة مستقل، أحمدعبدالفتاح عثمان مستقل، أشرف محمد بدوى عن حزب النور،عبدالمنعم محمد العليمى مستقل، أحمد محمدعبدالمنعم عن حزب حماة الوطن، مسعد محمد كمال غرابة عن حزب الريادة، آمال أبو اليزيد عن حزب حماة الوطن، مصطفى الزرقا عن حزب الإصلاح والتنمية، حمدى حسن عامر مستقل، هانى التراس مستقل، أحمد شوقى البنا حزب النور، مختار عبدالعزيز الفقى مستقل، مصطفى البقرى مستقل، مجدى العوضى مستقل، محمد كمال أبو عوف مستقل، حنان العدوى مستقل، محمدعبدالحميد الفقى عن حزب الوفد، مجدى محمد شاهين مستقل، هشام أحمدعبدالمطلب مستقل، أحمد شمس الدين مستقل، مصطفى محمد عبدالعظيم عن حزب المصريين الأحرار، على زين العابدين الشباسى مستقل، ناجى عزيز واصف مستقل، تماضر زغلول عن حزب الصرح المصرى الحر، مروة ضياء الدين بدوى مستقل، أحمد محمد الهيتمى مستقل، أحمد مصطفى سيد أحمد مستقل، محمدعبدالعزيز علام مستقل، أحمد عبدالله مصطفى مستقل، تامر سلامة مستقل، مجدى أبو فريخة حزب الوفد، سالى الهراس مستقل، رضا إبراهيم يوسف مستقل.

دائرة مركز طنطا رقم (2) ويمثلها 3نواب والمرشحون هم:

>على محمد على عز عن حزب مستقبل وطن، إسماعيلعبدالرحمن فراج مستقل، مصطفىعبدالرؤوف النويهى مستقل، مجدى ياسين سرحان عن حزب حماة الوطن، صلاح إيهاب سعد عن حزب المصريين الأحرار، عماد الدين البلتاجى مستقل، أحمد محمد القدح عن حزب حماه الوطن،عبدالمنعم شهاب عن حزب المصريين الأحرار، ساميةعبداللهعبدالله مستقل، إيهاب الهرميل عن حزب المصريين الأحرار، ياسر لطفى حوام مستقل،عبدالفتاح خضره عن حزب مصر الحديثة، طارق الشناوى هلال عن حزب النور، إبراهيم على عثمان مستقل، سعيد المحمدى ابو ليلة حزب المحافظون، ممدوحعبدالغفار عوض حزب حماة الوطن، فتحى سرحان عن حزب المصرى، الدسوقى غانم مستقل، سامى عيد قنديل عن حزب الحركة الوطنية المصرية، حسام حمودة عن حزب تيار الاستقلال، على عيد حيدره مستقل،عبدالفتاحعبدالكريم مستقل، محمد السيد أبو جبل حزب المحافظين،عبدالمغنى السنيطى عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إسماعيل شرف الدين عن تيار الاستقلال.

الدائرة الثالثة مركز كفر الزيات ويمثلها 2نواب والمرشحون هم:

>صلاح محمود الحصاوى مستقل، حسين محمود خليل حزب الوفد، نبيل أبو باشا مستقل، سليمان هجرس مستقل، محمد شعلان مستقل، وائل شلتوت مستقل، ياسرعبدالغنى حزب النور، إبراهيم حجاج مستقل، ماهرعبدالستار مستقل، إيهاب سيد حسن مستقل، عاطف رجب مستقل، حسين غطاس مستقل، أحمدعبدالله بدر عن حزب الوعى، أحمد سعد حامد مستقل، محمد كركور مستقل، محمد سامىعبدالمطلب مستقل، أسامة النحراوى مستقل، عيسوى محمد الهندوم مستقل، هشام شومان مستقل، محمد عمارة مستقل.

>الدائرة الرابعة مركز قطور ويمثلها 2نواب والمرشحون هم:

>هشام محمد راضى عن حزب المصريين الأحرار، أيمن القطب مستقل، محمدعبدالقادر الدماطى مستقل، محمدعبدالله الشهاوى مستقل، سعد شاكر هجرس مستقل، يوسف عبدالحميد العيارى مستقل، جمال محمد سلامة مستقل، عدلى خميس عبدالمولى مستقل، حسن محمد بهاء مستقل، أبو اليزيدعبدالسلام رضوان مستقل، محمد أسامة الشبراوى عن ائتلاف الجبهة المصرية، خالد مصباح عن حزب مستقبل وطن، عبدالحليم منصور مستقل، محمد نصر الدين عن حزب النور، العايدى دويدار مستقل، جايزة سالم مستقل، رفيق حسنى محمد مستقل، حمادة القسط عن تيار الاستقلال، محمود السعودى مستقل، حسم أبو عمر مستقل إبراهيم عطية مستقل، رائد إبراهيم الغريب عن حزب المؤتمر

>الدائرة الخامسة مركز بسيون"ويمثلها مرشح واحد والمرشحون هم:

>محمدعبدالعال مستقل، إبراهيم الشرقاوى مستقل، محمد عياد مستقل، محمد الرفاعى مستقل، محمد قاسم عن حزب الشعب الجمهورى، محمد فايد عن حزب الوفد، محمد الشاذلى عن حزب المصريين الأحرار، فؤاد المسلمانى عن حزب المؤتمر، عزت توفيقعبدالعال عن حزب الريادة، صلاح الشيشينى مستقل،عبدالقادر كيلانى مستقل،عبدالمنعم الشاذلى مستقل، محمد العجمى مستقل، رجاء رامون مستقل، أشرف شعبان مستقل، محمد الشرومبابلى مستقل، محمد بسيونى عسل مستقل،عبداللاه على غيط مستقل، نبيل فسيخ مستقل، خالد معوض عن حزب حماه الوطن، حافظ المراسى عن تيار الاستقلال، مهدى هلال مستقل، محمدعبدالهادى الوكيل مستقل، ناصر ابو طاحون مستقل، إبراهيم الديهى عن حزب المؤتمر

>*الدائرة السادسة بندر المحلة وتضم أقسام أول وثان وثالث المحلة ويمثلها 3نواب

والمرشحون هم: محمود جمعة الخرويلى عن حزب المصريين الأحرار، طلعت محمود الطور عن حزب الحركة الوطنية المصرية، خالد ابو زيد مستقل، محمود شحاته عن حزب مستقبل وطن، حسام طلعت جمعة مستقل، أحمد محمد الشعراوى عن حزب الحركة الوطنية المصرية، اشرفعبدالحميد الخولى مستقل، محمد رضوان مستقل، أحمد القطان عن حزب النور، نجلاء العباسى مستقل، كمال عبداللطيف عن حزب الوفد، عاطف الرفاعى مستقل، مسعد فاروق مستقل، محمد طه درويش مستقل، على عبدالرحمن الهندى مستقل، إبراهيم قشطة مستقل، محمد الدسوقى، مستقل، السيد عبدالحكيم مستقل،عبدالباقى شرف مستقل، خليل الجندى مستقل، أحمد حمدى حبش عن حزب النور، محمد زكى مستقل، نعمان الشرقاوى مستقل، سلوى الجندى عن حزب العروبة الديمقراطى، عبدالرؤوف شتا مستقل، حسونة البخ مستقل، جمال وهدان عن حزب الحركة الوطنية المصرية، محمد شبل شلبى مستقل، السيد إسماعيل إبراهيم مستقل، صلاح حامد محمد مستقل، محمد خليفة خليفة عن حزب الوفد، نجاح شلبى مستقل،عبدالوهاب الجمال مستقل، نعمت رشاد قمر عن حزب السلام الديمقراطى، شريف حبيب عن حزب المصريين الأحرار، أحمد نوح مستقل، وجيه عبدالظاهر بدر مستقل، محمد شكرى مستقل، أمين الصادق مستقل، أحمد بلال البرلسى مستقل، يسرىعبدالرحمن مستقل، شريف بسمسم عن حزب حراس الثورة، شروق عبدالرحيم عن حزب المواجهة، علاء البهلوان مستقل، طارق محمد على مستقل، حمدى الفخرانى مستقل، ناجى الشهابى عن حزب الجيل، اسامة ناصف مستقل، محمد محرز الطنطاوى حراس الثورة

>الدائرة السابعة مركز المحلة ويمثلها 3نواب والمرشحون هم:

>عمرو السعيد فهمى مستقل، محمدعبدالعزيز مرعى مستقل، حامد جلال جهجة عن حزب المصريين الأحرار، نبيل توفيق مستقل، عبيل نبيل مستقل، أحمد بندق عن حزب حماه الوطن، هانى رشدى كامل عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد كمال مرعى مستقل، شاكر الشراكى مستقل، محمود عمارة عن حزب النور،عبدالمحسن أبو الخير مستقل، علاء سلامة مستقل، محمد أبو العز مستقل، محمد شعبان غديه مستقل، ياسر إسماعيل مستقل، ربيعة شبند مستقل، فخرى الليثى على مستقل، محمد على عبده عن حزب الوفد، عاطف عبدالحى شخبه عن حزب السلام الديمقراطى، البسيونى أحمد جهجة عن حزب السلام الديمقراطى، مصطفى حمودة موسى عن حزب الوفد، إبراهيم خضر مستقل، سمير عبدالمعطى عن حزب حراس الثورة، محمد أبو العز عن حزب الحركة الوطنية، يوسف عامر عن حزب النور.

>*الدائرة الثامنة مركز سمنود يمثلها 2نواب والمرشحون هم:

>محمد أحمد زايد عن حزب مستقبل وطن، السيد عبدالباسط إبراهيم مستقل، محمد أبو حبيب عن حزب النور، مدحت راغب عوض مستقل، محمد محمود بدير مستقل، محمد إبراهيم الشورى مستقل، وائل الحديدى مستقل،عبدالمطلب الحلو مستقل، حسن العداس عن حزب الوفد، الشعراوى كمال موسى مستقل، مصطفى أبو عاصى مستقل، تامر على حسن عن حزب الوفد، فايز حلاوة مستقل، أحمد دراج مستقل، إبراهيم النوسانى مستقل، ماجد عبدالقادر مستقل، محمد الغول مستقل، السعيد العنترى مستقل، فريد واصل مستقل، حاتم عبدالستار البسطويسى مستقل، الحسنين عيسى مستقل، مسعد المتولى يونس مستقل، جبر العشرى عن حزب المصريين الأحرار، أمين النجار مستقل الدائرة التاسعة مركز زفتى ويمثلها 2نواب المرشحون هم:

>محمد سلامة توفيق عن حزب المصريين الأحرار، رفعت داغر مستقل، عماد عبدالمقتدر شاهين مستقل، حمدى إبراهيم سالم مستقل، محمد محمد أبو رويشد وشهرته "محمد فودة" مستقل، سامح قاسم مستقل، أمين حازم شفيق مستقل، أحمد فودة نصير عن حزب مصرى بلدي، أحمد عبدالمطلب سليمان عن حزب النور، مصطفى راغب أبو زيد عن حزب الحركة الوطنية، محمد مصطفى شتا مستقل، محمد مختار حارتى مستقل، صبرى عبده جاد عن الحزب المصرى الديمقراطى، أحمد سعيد شحاتة عن حزب المحافظين، سعد عبدالحميد رجب مستقل، محمد طه بلكيمى مستقل، محمد هانى أحمد عن حزب الريادة، ماهر عبدالجواد نصير عن حزب النور، جمال أبو بكر الصديق مستقل

> الدائرة العاشرة مركز السنطة ويمثلها 2نواب والمرشحون هم:

>عامر الشوربجى عن حزب مستقبل وطن، رفيق محمد عبدالحليم مستقل، أبو الفتح البنا مستقل، فتحى ندا مستقل، عبدالنبى عطالله مستقل، محمد سعد عوض عن حزب الحركة الوطنية، هشام الشرقاوى مستقل، زينب سعد فتوح مستقل، محمد راجح مستقل، أحمد العراقى مستقل، محمد ربيع غزالة مستقل، سامح الشرقاوى عن حزب النور، أحمد عطالله عن حزب الوفد، رفعت سند عن تيار الاستقلال، وليد جبر عن حزب حماه الوطن، خالد الزنطاحى مستقل، ثروت شاكر شادى مستقل، أحمد سعد الدمرداش عن حزب النور، حمدى عبدالرازق سرحان مستقل، أحمد إبراهيم شاهين مستقل، السيد شعير عن حزب مصر بلدى، بدوى أحمد عودة مستقل

>كان المرشحون قد تقدموا بأوراق ترشيحهم أمام المستشار حسام طرطير، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالغربية، وقامت لجنة الفحص برئاسة المستشار علاء قنديل وعضوية المستشار أحمد سعد على إبراهيم، وبهاء الدين باظة بفحص جميع أوراق المرشحين، وقررت لجنة الفحص استبعاد أوراق كل من حسنى عطية القيعى عن دائرة كفر الزيات لعدم تقديمه شهادة التعليم الأساسى، إسماعيل علاء الدين حبيب عن دائرة كفر الزيات لتقدمه بعد غلق باب الترشيح المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، عصمت صلاح عبدالفتاح عن دائرة مركز طنطا لعدم تقديمها تقرير الكشف الطبي، فتحى محمود بدر عن دائرة بسيون لعدم تقديمه الكشف الطبى، حمدى عبدالعظيم مشعل عن دائرة بندر طنطا، جاءت عينة الكشف الطبى إيجابية لمادة الترمادول، خالد رفعت عبده عن دائرة سمنود لعدم تأدية الخدمة العسكرية، متولى محمد قلقيلة عن دائرة مركز طنطا لعدم تقديم ما يفيد فتح حساب للدعاية الانتخابية.

على أن تعلن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب بدوائر النظام الفردى بمحافظة الغربية، صباح الأحد، على أن يتم فتح باب الطعن غدا الأحد لمدة ثلاثة أيام أمام محكمة القضاء الإدارى.