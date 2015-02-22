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ضبط مجموعة من القطع الفخارية والأحجار الجرانيتية المحتمل أثريتها بالغربية

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ضبط مجموعة من القطع الفخارية والأحجار الجرانيتية المحتمل أثريتها بالغربية ضبط مجموعة من القطع الفخارية والأحجار الجرانيتية المحتمل أثريتها بالغربية
تمكنت مباحث سمنود بمحافظة الغربية من ضبط مجموعة من القطع الفخارية والأحجار الجرانيتية، والتى يشتبه فى كونها أثرية بعد العثور عليها أسفل عقار سكنى ملك المواطن عبد المنعم الصعيدى بشارع الممر العلوى بجوار محكمة سمنود الابتدائية أثناء محاولة التنقيب عن آثار.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز سمنود المقدم محمد عاصم، بقيام صاحب عقار يعمل فى مجال الاستثمارات العقارية يدعى عبد المنعم الصعيدى بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار الذى قام بشرائه بعد علمه بوجود أثار أسفله.

تم تشكيل فريق بحث واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم، وقامت قوة من الشرطة بإقتحام المنزل، ولم يتم العثور على المتهم.

وتبين وجود أثار أعمال حفر وتنقيب بباطن الأرض، والعثور على بعض القطع من الفخار والأحجار الجيرانيتية، التى يشتبه فى كونها أثرية، وتم التحفظ عليها، وتعيين الحراسة اللازمة على المبنى، وتحرير المحضر رقم ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٥، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بندب لجنة من خبراء هيئة الأثار لفحص القطع المشتبه فى كونها أثرية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار صاحب العقار.

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مصر 365