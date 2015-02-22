تقييم تشيلسي - أزار الأبرز.. وكوادرادو محبط أمام بيرنلي

تعادل مفاجئ كان هو نتيجة مباراة تشيلسي وبيرنلي التي أقيمت اليوم على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ظل متقدما في النتيجة بهدف سجله برانيسلاف إيفانوفيتش، لكن استطاع بن ميي إدراك التعادل للضيوف، في المباراة التي شهدت طرد مباشر لنيمانيا ماتيتش.

ونقدم تقييما للاعبي تشيلسي في المباراة.

ثيبوت كورتوا 7

واصل الحارس البلجيكي عروضه القوية مع تشيلسي بتصديه لأكثر من فرصة لبيرنلي، ولا يمكن لومه في الهدف الذي سكن مرماه.

برانيسلاف إيفانوفيتش 7

مباراة قوية أخرى للاعب الصربي بعد لقاء باريس سان جيرمان، سجل هدفه الرابع في آخر ست مباريات.

جون تيري 7

يواصل قائد الزرق مستوياته القوية في الموسم الحالي، كان سدا منيعا أمام كل هجمات بيرنلي، وفرض رقابة لاصيقة على مهاجم بيرنلي داني إنجز.

كيرت زوما 6

قدم لقاء قويا، ولكن عابه سوء التغطية في لقطة الهدف بعدما لم يستطع اللحاق بالكرة، لينجح بن ميي في تسجيل التعادل.

فيليبي لويس 7.5

أداء رائع من الظهير الأيسر دفاعيا، استخلص الكرة 8 مرات بنسبة نجاح 100 %، مع مساندات هجومية في الكثير من الأحيان.

سيسك فابريجاس 6.5

تحكم كامل في وسط الملعب، يعرف كيف يقوم بتوزيع التمريرات على زملائه، لكن مستواه الهجومي كان قليلا.

نيمانيا ماتيتش 5

قدم مستوى جيدا، لكن تقييمه انخفض بشدة بعد طرده بشكل مباشر بعد تعديه على لاعب بيرنلي بدون كرة، ليكون سببا في مواصلة الزرق اللعب بـ10 لاعبين.

أوسكار 6

لم يقدم الفاعلية الهجومية المطلوبة، سدد مرة واحدة على المرمى، وفشل في صناعة أي فرصة لزملائه.

إيدن أزار 7.5

نجح في صناعة الهدف الأول بعد مرواغة رائعة لدفاع بيرنلي، ونجح في صناعة ثلاث فرص أخرى لزملائه.

خوان كوادرادو 6

كان من المفترض أن يقدم أداء هجوميا قويا في الناحية اليمنى، لكنه فشل في ذلك ولم يرسل أي عرضية صحيحة في المباراة، ليخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

دييجو كوستا 6

أداء هجومي ضعيف للغاية من المهاجم المشاكس، لم يسدد سوى مرة فقط على المرمى، والتسديدة الأخرى كانت بعيدة تماما.

البدلاء:

ويليان 6

كان أول تبديلات مورينيو بدلا من كوادرادو من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للزرق، قام بخلق فرصتين لزملائه، لكن عدا ذلك اختفى في باقي المباراة.

راميريس 6.5

شارك بدلا من أوسكار بعد طرد ماتيتش مباشرة لزيادة عدد لاعبين خط الوسط في الملعب، ووصلت دقة تمريراته إلى 90 %.

دروجبا

شارك في الدقيقة 86 من أجل تسجيل هدف الفوز، ولكن لم يكن له فاعلية تذكر.