فالنسيا ينتزع فوزا شاقا من ملعب كوردوبا

(إفي): انتزع فالنسيا فوزا شاقا يوم السبت على ملعب كوردوبا بهدفين لواحد في الوقت القاتل من مباراة الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز "الخفافيش" موقعهم في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بعد اقتناص النقطة 50 ، ليفصلهم فارق الأهداف فقط عن أتليتكو مدريد، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

أما كوردوبا فلا يزال قابعا في المركز الأخير بـ18 نقطة.

قدم فالنسيا عبر أندريه جوميز (ق38) وتعادل الجزائري نبيل غيلاس من ركلة جزاء لصاحب الضيافة (ق74) وسرق النقاط الثلاث بابلو بياتي بإحرازه هدف الفوز (ق81).