جريزمان وماندزوكيتش يقودان أتلتيكو لتخطي كبوة سلتا

مدريد، (إفي): استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في بطولة الدوري الإسباني، التي يحمل لقبها، بعد أن أجهز على فريسته ألميريا بثلاثية نظيفة خلال شوط واحد على ملعبه فيسنتي كالديرون في الجولة 24.

وتدارك الأتلتي أحزان الخسارة في الجولة الماضية أمام سلتا فيجو، ليعزز موقعه في المركز الثالث بـ53 نقطة.

وقلص أتلتيكو الفارق مع الوصيف برشلونة إلى ثلاث نقاط بعد خسارة الأخير اليوم أمام مالاجا، في حين تفصله أربع نقاط مؤقتا عن المتصدر ريال مدريد قبل أن يواجه إلتشي غدا الأحد.

وتجمد رصيد ألميريا عند 23 نقطة في المركز الـ16.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في انتصاره، الذي تحقق في غضون ربع ساعة، إلى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب هدفين، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مفتتح التسجيل.

تقدم ماندزوكيتش من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت للمدافع الأوروجوائي دييجو جودين (ق13).

ومن هجمة مرتدة سريعة وقع جريزمان على الهدف الثاني بعد تمريرة ذكية من ماندزوكيتش (ق20).

ويعد الهدف هو الـ14 للفرنسي في الليجا ليعد رابع هدافي الليجا خلف كريستيانو (28) وميسي (26) ونيمار (17).

وعاد ماندزوكيتش ليحول برأسه عرضية التركي ردا توران الى جريزمان الذي أنهى الهجمة بشكل جميل في الشباك (ق30).

وقبل انتهاء اللقاء تعرض الظهير البرازيلي لأتلتيكو جيليرمي سيكيرا للطرد من مجموع انذارين.