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ما حقيقة هبوط بارما إلى الدرجة الثانية بسبب الإفلاس

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ما حقيقة هبوط بارما إلى الدرجة الثانية بسبب الإفلاس ما حقيقة هبوط بارما إلى الدرجة الثانية بسبب الإفلاس

يعاني فريق بارما الإيطالي من إفلاس شديد ضرب أرجاء النادي ولكن هل أعلن النادي رسميا خبر إفلاسه؟ لا ليس صحيح.

لم يخرج إعلانا رسميا حتى الآن من قبل نادي بارما بشأن إفلاس النادي ومن هنا فلا صحة لما نقل عن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي ولا عن إلغاء نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وأكدت صحيفة فوتبول إيطاليا أن كل ما قيل عن هبوط بارما مجرد تكهنات لا أكثر ولا أقل ولكن ذلك لا يمنع أنا النادي يعاني من كارثة حقيقة.

كوارث بارما بدأت بمصادرة حافلة الفريق بسبب الضرائب ومن هنا فالفريق لا يقدر على التنقل للعب خارج ميدانه فلا توجد ميزانية كافية لتحمل تلك التكاليف.

الأمر لا يتوقف عند الحافلة فقط، بل وصل الأمر بقطع الكهرباء عن ملعب الفريق ومن هنا لا يقدر على استضافة أي فريق في الدوري.

فلا توجد أموال لدى النادي لدفع فواتير الكهرباء ولا لعمال النظافة داخل النادي، ليضطر الجميع إلى المغادرة.

الأمر لا يضر الفريق الأول فقط، بل فريق الشباب أيضا الذى يديره هيرنان كريسبو لاعب الفريق السابق والذي أكد أنه لا توجد مياه للاستحمام بالنادي.

وقال كريسبو: " الوضع فظيع".

وأضاف " بعد التدريبات لا نجد المياه من أجل أن نستحم".

ويحتل بارما المركز الأخير برصيد 11 نقطة من 23 مباراة.

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فيديو اليوم السابع