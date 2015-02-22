فان جال: لم نكن محظوظين أمام سوانزي

يؤمن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لم يكن محظوظا أمام سوانزي سيتي، مؤكدا أن لاعبيه سيطروا على اللقاء في كل جوانبه.

مانشستر تعرض للخسارة أمام مضيفه سوانزي اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي، قائلا:"بالطبع سيطرنا على المباراة، لكن الشيء الوحيد الذي فشلنا فيه هو تسجيل الأهداف".

وأضاف "اليوم لم نكن الفريق المحظوظ، صنعنا العديد من الفرص، لكن نسينا كيف نسجيل الأهداف"، واستدرك"يجب أن نكون مؤثرين أمام المرمى بشكل أكثر".

وأوضح المدرب الهولندي أن استقبال فريقه لهدف التعادل بعد التقدم بدقيقة واحدة فقط كان له الأثر الأكبر في ارتفاع معنويات الفريق الويلزي وتحقيقه الفوز في النهاية.

يونايتد يحتل بذلك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الثالث، وقد يسقط فريق فان جال للمركز الخامس حال فوز ساوثامبتون الأحد على ليفربول.