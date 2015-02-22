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"أبليانس دوور" لصناعة الأبواب تجذب زوار معرض الحديد والصلب بباب علم مصر

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"أبليانس دوور" لصناعة الأبواب تجذب زوار معرض الحديد والصلب بباب علم مصر "أبليانس دوور" لصناعة الأبواب تجذب زوار معرض الحديد والصلب بباب علم مصر
شاركت شركة "أبليانس دوور"، المصرية لصناعة الأبواب الخشبية بالمعرض الدولى السادس للحديد والصلب، أمس السبت، تحت شعار صنع فى ، ويتصدر جناحها باب أبيض مزين بقطع نحاس بألوان علم مصر لجذب زوار المعرض.

وأكدت أمانى حسين أحد العاملين بالمبيعات بشركة أبليانس لـ"اليوم السابع"، أن الأبواب صناعة مصرية 100% من خشب الموسكى ولا تستورد الشركة سوى الغلاف الخارجى للأبواب لإعطاء ملمس مميز وألوان دقيقة للأبواب.

ويبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض الذى يقام تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية أكثر من 110 شركة محليه وعربيه وأجنبية متخصصة فى مجالات توريد المعدات وتركيبات المصانع وإنشاء الهياكل المعدنية كما يشارك فى المعرض عدد كبير من الشركات التكنولوجية المتخصصة.

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مصر 365

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