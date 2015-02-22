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استشارى أمراض ذكورة يقدم أسباب التهاب البروستاتا ودورها فى تأخر الإنجاب

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استشارى أمراض ذكورة يقدم أسباب التهاب البروستاتا ودورها فى تأخر الإنجاب استشارى أمراض ذكورة يقدم أسباب التهاب البروستاتا ودورها فى تأخر الإنجاب
أرسل قارئ يسأل.. ما أسباب التهاب البروستاتا؟

تعريف البروستاتا
>قال الدكتور مصطفى أمين استشارى أمراض الذكورة والعقم البروستاتا تقع أسفل منطقة المثانة لدى الرجال، والذى يمر من خلالها مجرى البول، كما أنها تحتوى على قنوات القذف الخاصة بالسائل المنوى ومسؤليتها، إنتاج السائل الذى يحتوى على المواد المغذية للحيوان المنوى.

أسباب تضخم البروستاتا
>يستكمل الدكتور مصطفى أمين: تتعرض البروستاتا إلى التضخم نتيجة عاملين وهما:

1) تضخم حميد تدريجى: نتيجة عامل السن خاصة عند بلوغ الرجل سن الخمسين.
>2) تضخم نتيجة إصابة البروستاتا بنوعين من الالتهابات الحادة والمزمنة، بسبب التهابات بكتيرية سواء فى المسالك البولية أو الجهاز التناسلى.

تأثيرالتهاب البروستاتا على تأخر الإنجاب
>وأشار استشارى أمراض الذكورة والعقم إلى أن إهمال علاج التهابات البروستاتا يؤدى إلى تأخر الإنجاب، لوجود الخلايا الصديدية فى السائل المنوى، والتى تؤثر على حيوية إنتاج الحيوان المنوى الخارج من الخصية نتيجة الالتهابات المزمنة، مشيرا إلى أنه فى حالة إهمال الالتهابات الحادة تؤدى إلى انسداد قنوات التوصيل للحيوانات المنوية، والتى تصل إلى انعدام السائل فى كثير من الأحيان، لذلك ينصح مصطفى بعدم إهمال علاج التهابات البروستاتا، لتفادى التعرض لمضاعفاتها.

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مصر 365