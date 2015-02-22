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تعرف على الإسعافات اللازمة لإنقاذ المصاب فى الرأس

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تعرف على الإسعافات اللازمة لإنقاذ المصاب فى الرأس تعرف على الإسعافات اللازمة لإنقاذ المصاب فى الرأس
ارتفعت نسبة الطرق والسيارات وتعرض البعض لإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

إسعاف المصاب فى رأسه:

قال الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد بالهلال الأحمر، إن التعامل مع المصاب فى رأسه نتيجة تعرضه لحادث يتم من خلال بعض الخطوات والتى يتحدد من خلالها كيفية إسعافه أهمها:

ملاحظته إذا ما كان المصاب يعانى من بعض الأعرض التالية:

1) فقدان الوعى.
>2) القىء بصفة مستمرة.
>3) نوبة تشتجات.

وفى حالة ملاحظة وجود واحد أو اثنان من الأعراض السابق ذكرها:

1) يجب عرض المصاب على طبيب المخ الأعصاب لإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان من عدم إصابة المخ بالنزيف، وتلك الإصابة إذا لم يتم إسعافها على الفور تؤدى إلى وفاة الشخص.

2) كما يجب إجراء أشعة إكس على المخ للاطمئنان على عدم تعرض عظام الجمجمة للكسر أو الشروخ.

3) وفى حالة وجود جروح بالرأس لا يتم التعامل معها بالطرق العادية لوقف النزيف مثل البن وغيرها من الوسائل، حتى لا يصاب الجرح بالميكروبات والبكتيريا، كما يجب تنظيف الجرح من خلال الطبيب وباستخدام الوسائل الطبية والتطهير والتعقيم.

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