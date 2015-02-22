توزيع 2600 مساعدة في المحافظات الفلسطينية

تواصل طواقم هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تقديم إعانات شتوية ومادية على الأسر المتضررة والفقيرة في كل المحافظات الفلسطينية، ضمن حملة «تراحموا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمساعدة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية، التي ضربت بلاد الشام والعراق.

وأوضح إبراهيم راشد مدير مكتب هيئة الأعمال في الضفة الغربية أن طواقم الهيئة واستجابة للحملة قامت بتوزيع المساعدات الشتوية على ألفين و604 أسر متضررة من العاصفة الثلجية، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، حيث تتعرض الأراضي الفلسطينية لهذه العاصفة هذه الأيام.

برنامج

وذكر أنه بسبب الظروف الشتوية الصعبة، التي تعيشها الأسر الفلسطينية فقد وضعت الهيئة برنامجها الذي وزعت بموجبه نحو خمسة ملايين درهم على أكثر من ثمانية آلاف و130 أسرة يتيم تكفلهم الهيئة في الضفة الغربية لمساعدتها على تخطي ظروف الطقس الصعبة هذه الأيام.

وأضاف الراشد أن حملة «تراحموا» التي نفذتها طواقم هيئة الأعمال الخيرية توزعت على ثلاثة محاور أساسية أولها من خلال التنفيذ المباشر مع المحافظات لصالح الأسر الفقيرة بالمواد العينية الشتوية، وثانيها من خلال استهداف المراكز الإيوائية، التي تشكل المسكن الوحيد للفئات الضعيفة من مسنين ومعاقين وأيتام. وفي الشكل الثالث كان التدخل متنوعاً وفاعلاً في التجمعات البدوية المحرومة من أبسط أشكال الحياة المدنية والإنسانية اللائقة، ويقطنها ربع مليون فلسطيني، وتعيش في الخيام وبيوت الصفيح.

وقد ثمن وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني شوقي العيسة الجهود التي تبذلها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية والمؤسسات الخيرية الإماراتية الأخرى وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر لتقديم العون المستمر للأسر الفلسطينية المحتاجة، وكذلك لقطاعات عديدة من الفلسطينيين اغلبها القطاعات التعليمية والصحية والإغاثية.

شكر

كما شكر الشيخ حسان طهبوب مدير صندوق الزكاة المركزي في وزارة الأوقاف الفلسطينية التعاون المثمر، الذي جسدته حملة «تراحموا» الإماراتية مع لجان الزكاة المركزية في إعانة أسر الأيتام بشكل دوري وبكل الأشكال المادية والعينية».