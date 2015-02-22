مساعدات 209 آلاف درهم من بيت الخير في رأس الخيمة إلى "تراحموا"

بلغ إجمالي المساعدات المالية التي استقبلها فرع جمعية بيت الخير في رأس الخيمة خلال مشاركته في حملة "تراحموا" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإغاثة المنكوبين في دول الشام الشقيقة 209 آلاف و839 درهماً.

وأوضحت نهلة الأحمد مديرة فرع جمعية بيت الخير برأس الخيمة أن فرع الجمعية والمراكز الخارجية التابعة له الموزعة في مناطق متفرقة من الإمارة استقبلوا طيلة أيام حملة تراحموا أكثر من 209 آلاف درهم من المتبرعين الذين لبوا دعوة القيادة الرشيدة لإغاثة المنكوبين في دول الشام.

وأضافت إن التبرعات التي استقبلها فرع جمعية بيت الخير برأس الخيمة ومراكزه الخارجية خلال الحملة لم تقتصر على التبرعات النقدية وإنما تعداها للتبرعات العينية المتمثلة في كميات كبيرة من الأغطية والبطانيات، مشيرة إلى أنه تم تسليم التبرعات المالية إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية بينما تم تسليم التبرعات العينية إلى فرع جمعية الهلال الأحمر برأس الخيمة.