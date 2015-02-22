تجارب عالمية على طاولة النقاش وجلسات لتحديـد الآليات المطلوبة لتفعيل دور الاتصال الحكومي

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يناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه «مركز الشارقة الإعلامي» على مدار يومين، جملة من القضايا والتجارب العالمية المختلفة في الاتصال الحكومي وعلى رأسها تجربة الاتحاد الأوروبي التي ستستعرض طبيعة التواصل بين شعوب مختلفة بثقافات متنوعة ولغات متعددة، مسلطة الضوء على النجاحات والإخفاقات والتحديات والمستقبل، خصوصاً في مواجهة خطر الانهيار والأزمات المالية والاقتصادية وغيرها...

إضافة إلى استعراض تجربة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يرتبط بالاعتداءات الإلكترونية والتحديات التي تشكلها على العلاقة بين الحكومات والجمهور وتأثيرها على الخطط والرسائل الحكومية، علاوة على مناقشة تجربة ونظرة الحكومة الأردنية إلى واقع وتحديات ومستقبل التواصل الحكومي في المنطقة العربية.

ويشارك في المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم ألين جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبيريا، والرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، وجوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا سابقاً، والأخضر الإبراهيمي المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة.

وخوسيه مانويل باروسو، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق (2002 إلى 2004) ورئيس المفوضية الأوروبية السابق (2004 إلى 2014)، وجيمس روبن، مساعد وزير الخارجية الأسبق في إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية وخبراء قطاع الاتصال الحكومي من مختلف دول المنطقة والعالم بحضور عدد كبير من الشخصيات الرئيسية والمهمة ومتحدثون من عدد كبير من دول العالم.

منظومة متكاملة

أكد أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي أن المنتدى حمل منذ دورته الأولى مهمة العمل على خلق منظومة متكاملة للاتصال الحكومي بعد تعاظم دور وسائل الاتصال .

وذلك عبر استعراض أبرز التجارب والدراسات من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من توصيات تدخل مباشرة في حيز التنفيذ، مؤكداً أن المنتدى هو منبر حر للنقاش والحوار والاستفادة من ذوي الخبرة معتبراً نجاح المنتدى نتيجة للدعم والتوجيه الذي يحظون به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال إن مركز الشارقة الإعلامي الذي انبثق منذ أربعة أعوام عمل على خلق بيئة مثالية لتنمية الحوار الهادف والبناء بين مختلف الأطراف المعنية بتمثيل إمارة الشارقة وإبرازها على الساحة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية بصورة متوازنة تعكس قيمها وثوابتها.

وهو ما يتطلب ربط وسائل الإعلام ومختلف الهيئات الحكومية في الشارقة بعضها ببعض، وتحويل مركز الشارقة الإعلامي إلى مصدر يجمع كل المعلومات عن الشارقة لضمان تقديمها بشكل صحيح وفعّال يتماشى مع التطور الذي شمل مختلف الجوانب التقنية والتكنولوجية في عالم الاتصال.

وأضاف سمره كانت هذه هي مهمتنا الأولى، والتي سرعان ما اكتشفنا صعوبة تحقيقها آنذاك في ظل الإمكانات والمهارات وأساليب الاتصال التي لم تكن كافية لتأسيس منظومة اتصال موحدة ومتكاملة بين مختلف المؤسسات والإدارات الحكومية المختلفة.

من هنا، اتخذ القرار بالتعرف على أفضل الممارسات المحلية والخليجية لتنمية معرفتنا بأحدث أساليب الاتصال والتواصل، وبالتالي تطوير هذه الأساليب وتحديثها، وكانت هذه انطلاقة الدورة الأولى للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي سمي في ذلك الوقت (بمنتدى الشارقة للاتصال الحكومي).

واستضفنا من خلاله عدداً من المفكرين والإعلاميين والخبراء من داخل الدولة والمنطقة، لتفاجئ بحضور غير متوقع لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية من سائر إمارات الدولة، ونخرج باستنتاج فحواه أننا جميعاً نعاني من التحديات نفسها، وأننا بالفعل بحاجة ماسة لتوسعة نطاق بحثنا ما وراء حدود وطننا العربي.

خبراء الاتصال

وقال سمرة حقق المنتدى في دورته الثانية نجاحاً مشرفاً، حيث استقطب عدداً من أبرز الشخصيات العالمية وخبراء الاتصال من حول العالم، وساهم المنتدى بشكل كبير في التعريف بمصطلح الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة، وإبراز أهميته في تعزيز الترابط والتواصل بين مختلف مؤسسات الدولة لتوحيد الرسالة والأهداف وتحقيق الرؤية الشاملة للدول.

وقد كان لتوصيات هذه الدورة الفضل في تأسيس عدد من مبادرات الاتصال الحكومي من بينها وحدة الاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، واللتان ساهمتا بشكل كبير في دعم وتطوير منظومة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، وفي تشجيع المؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية على تأسيس إدارات خاصة بالاتصال الحكومي.

وأكد مدير مركز الشارقة الإعلامي إن النمو الذي حققه المنتدى في دورته الثانية والثالثة وما نتج عنه من توصيات ومبادرات اتصال حكومي، ساهم بالفعل في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة.

وهو قادر على تكرار هذا النجاح مع العديد من المؤسسات والدول الأخرى، شريطة أخذ هذه المؤسسات أو الدول بنتائجه وتوصياته، والأهم من ذلك العمل الجاد والمستمر على تمكين الكوادر البشرية العاملة في قطاع الاتصال الحكومي وتنمية مهاراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم وعرضهم من خلال أهم الممارسات العالمية التي يهديها هذا المنتدى للجميع.

وذكر أن تطور ممارسات الاتصال الحكومي بين مختلف مؤسسات إمارة الشارقة كان له الفضل في إزالة أولى التحديات التي واجهها مركز الشارقة الإعلامي في تحقيق أهدافه المتمثلة بتمثيل كل المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، وإبراز الإمارة على الساحة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، وفي تحقيق الإمارة لعدد من الإنجازات أبرزها لقب عاصمة الثقافة الإسلامية 2014، وعاصمة السياحة العربية 2015.

ملامح المستقبل

تحمل الجلسة الأولى من المنتدى عنوان: «الاتصال الحكومي وملامح المستقبل»، ويشهد وقائعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

حيث يحاور الإعلامي جيرمي بوين، محرر شؤون الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خوسيه مانويل باروسو، رئيس وزراء البرتغال الأسبق، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، والجنرال سير ريتشارد شيريف، نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا 2011- 2014، وفيصل الفايز، النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان الأردني.

حيث يدور الحوار حول سبل وآليات تطوير وسائل الاتصال والتواصل في ضوء المستجدات التي أدخلت أدوات جديدة على منظومة الإعلام وخصوصاً الرقمي والإلكتروني، إلى جانب المتغيرات التي طرأت على عقلية ونفسية الجمهور واحتياجاته، للمساعدة في صياغة الخطط والبرامج التي تنظم عمليات الاتصال لتحقيق أفضل النتائج.

وتعقد في ظل تفاقم الأزمات الإقليمية والعالمية، وفي ظل تعاظم دور الاتصال الحكومي كأحد آليات فض النزاعات ونشر الطمأنينة والسلام والاستقرار.

وتنبع أهمية هذه الجلسة من عمق التجربة الدبلوماسية الغنية لباروسو، والتجربة الحكومية لفيصل الفايز، والخبرة الطويلة لشريف.

فقد لعب باروسو دور الوسيط في العديد من عمليات النزاع، كان أبرزها الوساطة في محادثات عملية السلام الأنغولية في بسيس عام 1991، كما أطلق خلال عمله كوزير للخارجية محادثات مع وزير الخارجية الإندونيسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وكان نتيجتها إعلان استقلال تيمور الشرقية.

في حين عرف شيريف بعمله على المستوى الاستراتيجي مع الحلفاء والحكومات (خاصة في أفغانستان) والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بهدف وضع الخطط الاتصالية الاستراتيجية وتنفيذ الحملات وتوفير الدعم المطلوب لحملات حلف شمال الأطلسي وعملياته وعمل قوات التحالف الدولي.

فيما تميز الفايز برؤيته البعيدة المدى والإبداع والانفتاح في التواصل مع كل الجهات المعنية وذلك خلال عمله الحكومي في أكثر من موقع عام على مدى أكثر من 25 عاماً، أما باروسو فقد تولى منصب رئيس المفوضية الأوروبية في الفترة بين 2004 إلى 2014، كما شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء البرتغالي بين عامي 2002 و2004.

وقد حظي بالعديد من الجوائز، وحصل على أكثر من 60 وساماً تقديرياً وألّف العديد من الكتب في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي. وقد تم انتخاب باروسو رئيساً للحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرتغال في العام 1999، وأُعيد انتخابه لهذا المنصب ثلاث مرات. وخلال الفترة نفسها، عمل باروسو نائباً لرئيس حزب الشعب الأوروبي.

أما جيرمي بوين، مدير الجلسة، فقد اشتهر بتقديمه برنامج بي بي سي بريكفاست، إلى جانب برامج تلفزيونية وإذاعية أخرى، كما قدم تقارير صحافية من أكثر من 70 بلداً، وشارك في تغطية النزاعات التي شهدتها مناطق الخليج والسلفادور ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان وكرواتيا والبوسنة والشيشان وكوسوفو والصومال ورواندا والعراق والجزائر وليبيا وسوريا.

ونتيجة للتغطية المميزة التي قام بها جيرمي للحرب الأخيرة على لبنان، نالت بي بي سي نيوز جائزة إيمي الدولية. وفي عام 2009، فاز جيرمي بوين بالجائزة الأولى في حفل توزيع جوائز بايو لمراسلي الحروب عن فيلم حرب غزة.

تواصل خلال الأزمات

ويتحدث الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، خلال كلمته في حفل افتتاح فعاليات المنتدى حول أهمية التواصل الحكومي الموضوعي مع الجمهور خاصة في حالات الأحداث الكبرى والأزمات، كما يتطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل بين الحكومات والجمهور في العالم العربي وصعوبة تشكيل رسائل واضحة للمواطنين حول بعض القضايا الخلافية المتعلقة بالدولة .

خاصة عندما يكون هناك تفاوت في خلفيات وقناعات هذا الجمهور ومدى تأثير التفاوت في الرؤية والرسائل الحكومية على صورة الدولة داخلياً وخارجياً ونظرته للأحداث في المنطقة والعالم ورؤيته المرتبطة بالقضايا المحورية.

كما تحل جوليا جيلارد، رئيسة وزراء أستراليا السابقة وأول امرأة تتولى هذا المنصب ضيفة على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة وكواحد من المتحدثين الرئيسيين لتعرض تجربتها المهنية إبان توليها لمناصبها الرسمية في أستراليا والحديث عن تجربتها الغنية في قيادة حكومة بلادها ونجاحها في إدارة دفة البلاد بكفاءة عالية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة .

مما حد من تأثيراتها على البنية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تجربتها في تطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بينما يستعرض الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري والمستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة (2004- 2005).

خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والتي تتناول الجلسة الثانية محور إدارات الاتصال الحكومي منصات تواصل وحوار، تجربته في العمل الدبلوماسي ومساعيه لنشر السلام وحفظ الأمن التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، إلى جانب رؤيته المعمقة حول العلاقات الدولية، والصراعات وحل النزاعات،.

ونظرته لواقع ومستقبل العالم العربي والعلاقة بين أصحاب القرار والجمهور إلى جانب التحديات والدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي كمساهم فعّال في إرساء القضايا الدبلوماسية الشائكة وتمثيل وجهات نظر الدول بالأسلوب الذي يتماشى مع المصلحة العامة، وتشكيل رأي عام إيجابي وداعم للاستقرار والسلام والتعايش بين الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل للحقوق.

اليوم الثاني

وتنطلق أعمال اليوم الثاني للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2015، بكلمة لرئيسة جمهورية ليبيريا وضيفة شرف المنتدى، الرئيس ألين جونسون سيرلييف، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتستعرض رئيسة دولة ليبيريا، صاحبة لقب «المرأة الحديدية» في أفريقيا، وأول رئيسة منتخبة ديمقراطياً في القارة السمراء، خلال كلمتها آلية إدارة الأزمات وتحديداً أزمة «أيبولا» التي ضربت العديد من بلدان العالم وكانت ليبيريا من أكبر ضحاياها.

كما ستتطرق إلى واقع الأزمة وتحدياتها ومراحلها، وكيفية تعاطي الليبيريين معها، إلى جانب أزمة الحقائق والإعلام الداخلي والخارجي، والخطاب الحكومي الساعي لكسب ثقة الشعب والالتفاف حول حكومته في وقت الأزمة، ومدى تأثير الدعم الخارجي وواقع الأزمة اليوم والدروس المستفادة من التعاطي مع هذه الأزمة.

كما تتحدث في الجلسة ثلاث شخصيات برزت في قطاعات مختلفة من العمل الحكومي والأكاديمي والإعلامي، وهم: أليكس أيكن، المدير التنفيذي للاتصال الحكومة في المملكة المتحدة، وعضو فريق الإدارة العليا لمكتب مجلس الوزراء، والدكتورة يمنى كامل، مستشار الاتصال الحكومي في مكتب الاتصال الحكومي في دولة الإمارات والبروفيسور كارين ساندرز، أستاذة المعهد العالي لدراسات الأعمال/مركز الدراسات الجامعية في سان بابلو.

ومديرة أبحاث قسم العلوم الاجتماعية في جامعة دراسات الأعمال في مدريد، في حين يدير الجلسة شانتو اينغار، الذي يشغل منصب زميل أول في معهد هوفر، ورئيس قسم هاري ونورمان تشاندلر للاتصال وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة.

تنتهي الجلسات بجلسة «بين الواقع والمستقبل» يتحدث فيها جيمس روبن مساعد وزير الخارجية في إدارة بيل كلينتون ومصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي وروبين فارلينغ رئيس التخطيط والأخبار الحكومية في مكتب رئيس الوزراء البريطاني وخالد حازم رئيس تطوير الأعمال للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط وأفريقيا مايكروسوف ويديرها الاعلامي تركي الدخيل

مستقبل الاتصال الحكومي الإلكتروني

يشارك كل من جاريد كوهين، مؤسس ورئيس جوجل أيدياز، والإعلامية السعودية منى أبو سليمان، من قناة أم بي سي، 2015 كمتحدثين في جلسة «مستقبل الاتصال الحكومي الإلكتروني» إلى جانب هيوغ بيني، نائب رئيس الأخبار في جيتي ايماجيز لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبن هامرسلي، صحافي متخصص وباحث في أدوات التواصل الاجتماعي.

وسيتطرق كوهين في حديثه عن دوره ضمن فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية والتغييرات التي أدخلها على أداء الحكومة الأميركية لناحية التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتحدث عن المرحلة الثالثة من تقنيات التواصل الاجتماعي التي تعمل جوجل على تنفيذها اليوم، في نظرة على مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته.

بالمقابل، سيسلط هيوغ بيني الضوء على الدور الذي تلعبه الصورة في التأثير على الرأي العام وأهمية استخدامها في نقل الرسائل الحكومية والتواصل مع الجمهور. أما بن هامرسلي فسيبني مداخلته على آخر الأبحاث والتقارير في عالم التواصل الاجتماعي والعلاقة بين الحكوميين وهذه الوسائل ومساحات استخداماتها ما بين الشخصي والعملي.

من جانب آخر، ستتطرق أبو سليمان إلى كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخلق تزاوج ناجح بين الإعلام الهادف والعمل التنموي والإنساني وأهمية تواجد الشخصيات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الجمهور والاستماع إلى آرائهم وتجسيدها من خلال رسالتهم الإعلامية.

جواهر النقبي: تطور الحدث يأخذ منحى تصاعدياً

أكدت جواهر النقبي مدير المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة أن تطور المنتدى الذي بدأ عام 2012 يأخذ منحى تصاعدياً، لافتة إلى أهمية الحدث الذي يحضره نخبة من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية العالمية، ويستقطب اهتماماً إعلامياً بارزاً من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب وحدات الاتصال في الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقالت إن المنتدى الذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة يناقش العديد من القضايا الجوهرية التي تلامس واقع الإعلام بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الإعلام، مؤكدة أن المنتدى يواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة حول كيفية تسخير أدوات الإعلام لرفع الوعي وخدمة وتنمية الوطن.

وذكرت أن المنتدى فرصة للالتقاء والتشاور لأنه يعنى بالدرجة الأولى بصقل الخبرات من خلال الاحتكاك المباشر الإيجابي بالقيادات الإعلامية الفذة والاطلاع على تجاربها في هذا المجال، حيث نحرص من خلال جلسات العمل ودراسات الحالة والورش على تحديد الإجراءات المطلوبة على الصعيدين الدولي والمحلي لتفعيل دور الاتصال الحكومي بصورة أكبر.

مشددة على حرص المنتدى على تجسيد رؤيته العامة ومهمته في ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.

وتابعت النقبي: ركزنا على الدماء الشابة وأعطيناها أهمية خاصة إيماناً منا بدورهم كونهم ثروة مستقبل التنمية، ونسعى دوماً إلى إشراكهم في فعاليات المنتدى لتعزيز خبراتهم وتنمية معارفهم من خلال الاطلاع المباشر على كل ما يطرح من مواضيع وقضايا مرتبطة بمجال الاتصال الحكومي.

وقد قمنا بالعديد من الزيارات الميدانية للجامعات ومختلف المؤسسات الأكاديمية في الدولة للتواصل مع الطلاب وتشجيعهم على المشاركة. كما تم تخصيص الكرسي الأخضر هذا العام، وهو الفكرة التي ابتكرها المنتدى في دورته الثانية، لطلبة الجامعات كي تتاح لهم فرصة المشاركة والنقاش بشكل موسع ومباشر وأكثر فاعلية مع متحدثي وضيوف المنتدى.

وأضافت شبابنا قادر على أن يبهر العالم، وقد لمسنا ذلك من خلال الأعمال المشاركة في الجائزة العربية للإبداع الإعلامي للشباب، هذه الجائزة التي تقدمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي، لاستكشاف مواهب الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.

وعبرت النقبي عن ثقتها بأن المنتدى هذا العام سيشكل إضافة مهمة على صعيد إثراء عملية الاتصال الحكومي، وذلك بفضل ما راكمه من نجاحات وما اكتسبه من خبرات على مدى الدورات السابقة وذكرت انه لا مستقبل بلا شباب مؤهل، قادر على الإبداع والعطاء بوعي وثقة.

تطورات ملموسة

وحول أبرز التطورات التي شهدها المنتدى الذي تعقد مجريات دورته الرابعة انه خرج من الإطار المحلي الذي بدأ به في دورته الأولى إلى الفضاء العالمي، واضعاً نفسه وإمارة الشارقة على خارطة الاتصال الحكومي العالمية، واصفة المنتدى بأنه بدأ نجماً صغيراً سرعان ما لمع وبرز في محيطه.

وحدة الاتصال

جاء تأسيس وحدة الاتصال الحكومي بحسب النقبي لتوفير الدعم الاستراتيجي لكل المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، ويكمن الهدف الرئيسي من إطلاق الوحدة في تعزيز الصورة الذهنية عن إمارة الشارقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.