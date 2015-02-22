أمين شرطة يتهم الإخوان بإشعال النار فى دراجته البخارية بحلوان

"جماعة الإخوان ولعوا فى دراجتى النارية للمرة الثانية، وكانوا عايزين يولعوا فى بيتى، وفى أولادى، كل ده عشان عارفين أن باعمل فى الشرطة،نا خايف على ولادى، مش مهم أنا ولا الموتوسيكل، دول غدارين والمنطقة بتاعتى مليانة إخوان".

بهذه الكلمات تحدث" إبراهيم م "أمين شرطة يعمل بإدارة الترحيلات بقسم شرطة حلوان لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن جماعة الاخوان الارهابية أشعلوا النار فى دراجته النارية، التى كانت تقف أمام منزله فجر الأحد الماضى بحلوان، ولولا القدر ومساعدة الأهالى التى سيطرت على حريق الدراجة النارية لكانت النيران قد اشتعلت بمنزلى وتحولنا أنا وأولادى وزوجتى لكتل فحم.

وأضاف "إبراهيم" أن هذه هى المرة الثانية، التى يتم فيها إشعال النار فى دراجته البخارية، حيث أشعل مجهولون النار بها فى العام الماضى، وحرر محضرا بقسم شرطة حلوان وقتها يتهم فيها جماعة الإخوان الإرهابية بالوقوف وراء الحادث، وهو ما فعله فى الواقعة الثانية بعدما تفحمت دراجته النارية، التى اشتراها مؤخرا بعدما احترقت دراجته البخارية من قبل.

>وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدفه لكونه فرد شرطة، حيث يوجد عدد كبير من الجماعة الإرهابية بمنطقة حلوان التى تعتبر مركز تجمع للإخوان، مشيرا إلى أنهم راقبوه وعلموا بامتلاكه دراجة نارية فاشعلوا النار بها، وذلك ضمن خطة عناصر الجماعة الإرهابية بإشعال أى سيارة أو دراجة نارية يمتلكها ضابط أو أمين شرطة.

التقى اليوم السابع مع "أحمد الجزار" يعمل أمين شرطة وجار المجنى عليه حيث قال إنه والجيران استيقطوا على صوت انفجار بالمنطقة، وهرعوا لمكان الصوت فوجدوا النار تشتعل بدارجة "إبراهيم" النارية، مشيرا إلى أنه يمكن أن تحدث كارثة لو امتد الحريق لكابل الكهرباء الموجود بالمنطقة وسيارتين كانتا واقفتين بالقرب من الدراجة النارية بالإضافة إلى امتداد النار بمنزل "إبراهيم " أمين الشرطة لولا عناية الله ومساعدة الأهالى.

وكان عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قد أشعلوا النار بدراجة نارية يمتلكها أمين شرطة بمنطقة حلوان، وتمكن الأهالى من السيطرة على حريق الدراجة النارية قبل امتداها لمنزله.

>

>

>

>الدراجة النارية بعد حرقها

>

>

>

>الدراجة النارية ملاصقة لمنزله

>

>

>

>الأهالى تمكنت من السيطرة على الحريق

>

>

>

>الدراجة النارية