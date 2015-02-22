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بالفيديو.. بكاء هستيرى لأم طفلة عثر عليها بالقمامة فور رؤيتها بالمستشفى

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بالفيديو.. بكاء هستيرى لأم طفلة عثر عليها بالقمامة فور رؤيتها بالمستشفى بالفيديو.. بكاء هستيرى لأم طفلة عثر عليها بالقمامة فور رؤيتها بالمستشفى
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج العاشرة مساءً، للقطات الأولى التى جمعت بين الطفلة التى عثر عليها بصندوق قمامة فى شبرا الخيمة وأمها داخل مستشفى المقاولون العرب، حيث أجهشت الطفلة بالبكاء الشديد عندما حاول القائمون على المستشفى إبعادها عن أمها.

ودخلت الأم فى حالة من البكاء الهستيرى فور رؤية طفلتها، وذكرت قائلة "شفتوا إنها منسيتنيش".

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد زار يوم الخميس الماضى مستشفى المقاولون العرب، للاطمئنان على حالة الطفلة التى تم العثور عليها فى صندوق قمامة بشبرا، بداية الأسبوع المنصرم وتناولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى حالتها خلال الساعات الأخيرة، وذلك برفقته وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، ووزيرة والتضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، وأعضاء مؤسسة اسمعونا، ومسئولى جمعية الأورمان.

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