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محلب: وجهنا لمؤسسات قطرية خاصة دعوات لقمة مارس ولم تحدد موقفها

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محلب: وجهنا لمؤسسات قطرية خاصة دعوات لقمة مارس ولم تحدد موقفها محلب: وجهنا لمؤسسات قطرية خاصة دعوات لقمة مارس ولم تحدد موقفها
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه عدة دعوات لمؤسسات استثمارية قطرية للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المُزمع عقده مارس المُقبل فى شرم الشيخ، ولم تحدد موقفها حتى الآن.

وأضاف محلب: "نثق فى قدرة الإعلام المصرى على دعم محطة مؤتمر الاستثمار الهام بشرم الشيخ، لأنه يحدد مصير البلاد، ومصر ترحب بأى مستثمر".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد رؤى واضحة لتقديمها للمستثمرين المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ، وقال "وقعنا اتفاقيات فى مجال الطاقة بالفعل، وهناك 20 دولة كبيرة منها أمريكا والصين وروسيا أكدت حضورها المؤتمر بجانب دول الخليج ومئات من الشركات، وأمامنا تحديات عديدة لتحقيق النمو المنشود وما رأيته اليوم فى تنفيذ مشروعات القناة بالبحر الأحمر أمر مطمئن".

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