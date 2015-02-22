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عمة محمود الغندور: نجل شقيقى ليس داعشيا وصوره مع التنظيم "مفبركة"

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عمة محمود الغندور: نجل شقيقى ليس داعشيا وصوره مع التنظيم "مفبركة" عمة محمود الغندور: نجل شقيقى ليس داعشيا وصوره مع التنظيم "مفبركة"
نفت الدكتورة صافى الغندور، عمة محمود الغندور المنضم لتنظيم "داعش" الإرهابى، ما تردد بشأن انضمام ابن شقيقها إلى التنظيم الإرهابى، مشددة على اعتداله وأنه ذهب إلى إيطاليا للعمل منذ 6 شهور، وذكرت قائلة: "ابن شقيقى ليس داعشيا ونحن عائلة دينها وسطى ونعشق الوطن، كلنا من أسرة تقليدية تحترم الأعراف والتقاليد وليس من بيننا جاهل أو متطرف".

وأضافت "صافى الغندور"، فى تصريحات اليوم، أن العائلة بها العديد من رجال الشرطة والجيش وكلها وطنيون، وذكرت قائلة: "كلنا وطنيون وبنحب واتعرضت علينا جنسيات كتيرة ولكننا رفضنا، كل العائلة ليس لها فى العنف والتطرف"، لافتة إلى أن الصور المتداولة الآن "مفبركة" ولا أساس لها من الصحة.

واستطردت قائلة: "تقدم محمود إلى كليتى الشرطة والحربية ولكنه لم يقبل لأسباب طبية وهذا يدل على وطنيته ويتمنى خدمة مصر، أبوه وعمه كانا ضباط احتياط فى الجيش المصرى".

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