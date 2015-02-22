نبيل العربى يصل بعد مشاركته في مؤتمر التطرّف بواشنطن

وصل مطار القاهرة الدولى الدكتور نبيل العربى اﻻمين العام لجامعة الدول العربية علي الطائرة البريطانية بعد مشاركته في قمة مواجهة التطرف بواشطن نهاية الاسبوع الماضى ، أنهى العربي اجراءات وصوله عبر استراحة كبار الزوار.

وكان العربى قَدْ أكد عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة “بان كى مون” على أهمية إيجاد حل سياسى عاجل لقضايا الصراع فى ليبيا وتوحيد كافة الجهود المبذولة لحل الصراع تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة، وتشجيع أطراف الصراع على الحوار الجاد والتوصل إلى توافق سياسى يكفل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة، وإعادة الحياة الطبيعية فى ليبيا وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على إنهاء الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.