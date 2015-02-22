بالصور.. سورية فى الـ80 من عمرها تخرج حية بعد احتجازها تحت الأنقاض 3أيام

فيما يستمر القصف بين قوات النظام السورى والمعارضة يموت المئات، وتنهار المنازل، ويحتفل المتمردون تارة بأسر الجنود والسيطرة على البلدان، يخسر المدنيون فى المقابل حياتهم فى سوريا ويفرون هاربين كلاجئين على الحدود مع البلدان المجاروة، وسط إدانة من العالم والأمم المتحدة ضد المجازر التى تحصد حياة السوريين.

وكان القصف الأخير للحكومة السورية على حلب، ردا على أسر بعض جنودها، أشبه بمهزلة حين انهارت المنازل على سكانها، ولكن تشاء إرادة الله فى بقاء سيدة سورية مسنة فى الـ80 من عمرها على قيد الحياة، بعد أن احتجزت تحت الأنقاض لمدة 3 أيام.



>كانت عمليات البحث عن إحياء فى حلب قد بدأت بعد القصف من قبل عمال الدفاع المدنى السورى



>كان العاملون فى عمليات الإنقاذ قد وجدوا سيدة مسنة تحت الأنقاض لا تزال حية



> السيدة سقطت تحت الأنقاض بعد الغارة الجوية التى قامت بها قوات الحكومة السورية



> دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فورى للتصعيد فى النزاع فى سوريا وتقديم المساعدات للمدنيين ما يسمح بتحقيق خطوة تجاه الحل السياسى للأزمة



> الغارات الجوية مستمره منذ 6 أسابيع حتى الآن