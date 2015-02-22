برلمانى ليبى: بريطانيا ترفض بناء جيشنا ويجب توثيق علاقة مصر وروسيا

قال عضو مجلس النواب الليبى المنتخب عن مدينة بنغازى، عيسى العريبى، إن أمريكا وبريطانيا لا يريدان بناء جيش ليبى، مضيفا فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية بـ فيس بوك:"لقد وصلنا إلى قناعة بعد لقاءات بمسئولين من أمريكا وبريطانيا أنهم ضد بناء الجيش ومع تقاسم السلطة مع الإخوان".

وطالب العريبى الليبيين بالوقوف صفا واحدا ضد ما أسماه بالمؤامرة على الشعب ، مقترحا "توثيق العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات والأردن وروسيا والصين".

وجدد عضو البرلمان الليبى المنتخب والمعترف به دوليا، دعوته لوقف الحوار الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، معللا ذلك بأن " الحوار حقيقته ضد الجيش وضد البرلمان وهو من أجل إنقاذ الإخوان بعد خسارتهم السياسية والعسكرية" وفق تعبيره.