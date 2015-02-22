بالفيديو..داعش ليبيا يطالب مسلحى مصراتة بمبايعة البغدادى ويتوعد فجر ليبيا

طالب أبو محمد الفرجانى، أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابى بمدينة "سرت" مسلحى مدينة مصراتة بــ"إعلان توبتهم ورجوعهم إلى الله والمبادرة بمبايعة أبو بكر البغدادى".

وتوعد الفرجانى فى فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعى الليبية، من وصفهم بـ"جيش الصحوات وأبناء الصليب بالذبح قصاصًا شرعيًا".

وتوعد "الداعشى" قادة عمليات فجر ليبيا، وعرض صورا لهم ومنهم "نورى أبوسهمين وصلاح بادى وعمر الحاسى والمفتى الصادق الغريانى" وغيرهم.

وذكر الفرجانى أن هؤلاء سيكونون هدفا لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، لأنهم "باعوا أنفسهم للشيطان وارتموا فى حضن الصليبيين من أجل الكراسى والمال".. على حد وصفه.

واختتم الفرجانى كلمته بتوعد كل من يقف فى طريق انتشار ما وصفها بـ"دولة الإسلام" بالتفجيرات والسيارات المفخخة والقتل والذبح.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة سرت بشكل كامل منذ عدة أسابيع، عقب طردها لميليشيات فجر ليبيا، تمددت لمنطقة النوفلية المحاذية شرقًا لسرت، إضافة لتنظيم استعراضات عسكرية بشوارع المدينة فى إشارة لاستعداد التنظيم للقتال.