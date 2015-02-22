أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ثلاث طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية وتعود لغزة

Google+ Print
ثلاث طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية وتعود لغزة ثلاث طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية وتعود لغزة
ذكرت القناة العبرية الثانية مساء اليوم السبت أن جيش الاحتلال أعلن الاستنفار الكامل فى مناطق الجنوب بعد اختراق طائرات الأجواء "الإسرائيلية".

يأتى ذلك بعد أن أعلنت المصادر العبرية أن طائرات بدون طيار اخترقت "الأجواء الإسرائيلية" وحلقت قرب أشكول وعادت إلى قطاع غزة.

واستنفرت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة مساء السبت للبحث عن طائرتين أو ثلاثة بدون طيار اشتبه بدخولها لأجواء مستوطنات "أشكول" شرق قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" المقرب من الجيش الإسرائيلى أن طائرات مقاتلة هرعت للأجواء بحثاً عن الطائرات المفترضة، فيما تم الإعلان عن حدث أمنى فى المنطقة قبل الإعلان عن عودة الطائرات "الفلسطينية" إلى داخل القطاع.

وذكرت مصادر عبرية أن ثلاث طائرات لحماس حلقت قرب الحدود الشرقية للقطاع، وأنها عادت لقواعدها بعد قدوم الطائرات الإسرائيلية للأجواء.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أعلنت منتصف يوليو من العام الماضى أنها استخدمت للمرة الأولى فى تاريخها طائرات دون طيار من صنعها، فى مهمة أمنية فوق أجواء "إسرائيل."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365