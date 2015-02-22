ثلاث طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية وتعود لغزة

ذكرت القناة العبرية الثانية مساء اليوم السبت أن جيش الاحتلال أعلن الاستنفار الكامل فى مناطق الجنوب بعد اختراق طائرات الأجواء "الإسرائيلية".

يأتى ذلك بعد أن أعلنت المصادر العبرية أن طائرات بدون طيار اخترقت "الأجواء الإسرائيلية" وحلقت قرب أشكول وعادت إلى قطاع غزة.

واستنفرت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة مساء السبت للبحث عن طائرتين أو ثلاثة بدون طيار اشتبه بدخولها لأجواء مستوطنات "أشكول" شرق قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" المقرب من الجيش الإسرائيلى أن طائرات مقاتلة هرعت للأجواء بحثاً عن الطائرات المفترضة، فيما تم الإعلان عن حدث أمنى فى المنطقة قبل الإعلان عن عودة الطائرات "الفلسطينية" إلى داخل القطاع.

وذكرت مصادر عبرية أن ثلاث طائرات لحماس حلقت قرب الحدود الشرقية للقطاع، وأنها عادت لقواعدها بعد قدوم الطائرات الإسرائيلية للأجواء.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أعلنت منتصف يوليو من العام الماضى أنها استخدمت للمرة الأولى فى تاريخها طائرات دون طيار من صنعها، فى مهمة أمنية فوق أجواء "إسرائيل."