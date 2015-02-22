مصادر: "القابضة للصناعات المعدنية" ترحب بطرح شركاتها فى البورصة

أكدت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية أن مسألة طَرْح كل شركات القابضة فى البورصة سبق مناقشته وأن رئيس الشركة المهندس زكى بسيونى يرحب بطرح بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وبحسب المصادر فإن هناك نية لطرح الشركات بالبورصة وتحويلها من القانون 204 للقانون 159 تدريجيا وذلك كمصدر للتمويل ورفع رأسالمال.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن قرار طرح الشركات فى البورصة يتوقف على عودة الشركات لتحقيق أرباح والتغلب على خسائرها خاصة أن الشركات التابعة مديونة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنحو 3.3 مليار جنيه.