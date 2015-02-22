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6 نصائح لمرضى الضغط المرتفع

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6 نصائح لمرضى الضغط المرتفع 6 نصائح لمرضى الضغط المرتفع
ارتفاع ضغط الدم يصاحبه العديد من الأعراض مثل الدوخة والصداع والغثيان والتوتر والقلق، وقد يصاب المريض بنزيف دموى من الأنف وتسارع دقات القلب، ويشكل ارتفاع ضغط الدم خطرا كبيرا على صحة الإنسان، فقد يؤدى إلى الوفاة فى حالة إهمال تنظيم نسبته.

وفى هذا السياق، توضح الدكتور آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن مرض الضغط يشكل خطرا واضحا على المصابين به فهم أكثر عرضة للإصابة بجلطات فى المخ وأمراض القلب وانسداد الشرايين، وذلك فى حالة ارتفاع نسبته فى الدم.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتغذية السليمة لمرضى الضغط المرتفع، والتى تساعد على الحد من ارتفاعه وهى:

1- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، لأنها تحتوى على الألياف التى تساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم.
>2- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل الرنجة والفسيخ والمخلل.
>3- تجنب الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون مثل الأطعمة السريعة.
>4- الإكثار من تناول الحليب بمشتقاته.
>5- الابتعاد عن الحلويات.
>6- الاهتمام بتناول الاسماك.

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