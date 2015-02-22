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تجديد حبس إخوانيين لتورطهما فى اغتيال نجل المستشار المرللى بالمنصورة

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تجديد حبس إخوانيين لتورطهما فى اغتيال نجل المستشار المرللى بالمنصورة تجديد حبس إخوانيين لتورطهما فى اغتيال نجل المستشار المرللى بالمنصورة
جدد سامح مدحت، رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب الدقهلية، بإشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام للنيابات، حبس اثنين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرللى، "رئيس دائرة التعويضات بمحكمة استئناف القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهما كل من المعتز بالله غانم "الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة.. عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولى (42 عامًا) "حاصل على بكالوريوس علوم وصاحب شركة كمبيوتر.

يذكر أن المتهمين اعترفا بتفاصيل جريمتهما وأنهما كانا يخططان لاغتيال أحد ضباط العمليات بمديرية أمن الدقهلية.

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