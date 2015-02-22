مدير أمن دمياط يتابع الخدمات الأمنية

فاجأ اللواء حسن البرديسى، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط، وومساعده للأمن العام، اللواء أحمد عتمان الخدمات الأمنية والحملات المرورية على طريق الدولى الساحلى دمياط - بورسعيد، والتقيا القوات المشاركة فى الحملة بمنطقة "اللوتة".

كما اطلع مدير أمن دمياط على التجهيزات التقنية المزودة بها نقاط الفحص وتوافر الإمكانيات اللازمة لإحكام السيطرة على تلك المعابر، ووجه بضرورة استنفار جهود جميع القوات والخدمات لمواجهة التحديات التى تتعرض لها البلاد.

وأكد البرديسى على مداومة مراجعة عناصر خطط التأمين والتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة، ووجه باستمرار تواجد المستويات القيادية والإشرافية وتوفير جميع السبل والإمكانيات التى تضمن أداء الواجبات الأمنية.