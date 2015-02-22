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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم قطع أثرية فى الزقازيق

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم قطع أثرية فى الزقازيق القبض على 3 عاطلين بحوزتهم قطع أثرية فى الزقازيق
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد صالح اليوم القبض على 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من القطع الأثرية، وسيارتين، وبعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات وحرروا بالواقعة رقم "2565" جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد صالح، رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، بالقبض على كل من "مصطفى. ف.ى"، و"سامح. م" 26 سنة، و"ماجد. إ.م"، وبحوزتهم كمية من القطع الأثرية وسيارتين ملاكى فأمر بسرعة اتخاذ اللازم قانونـًا.

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مصر 365