حبس قاتل عشيق أخته وملاحقة شقيقه بالأقصر

قرر إبراهيم الحداد، مدير نيابة إسنا، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارع، بالاشتراك مع شقيقه، عقب اكتشافهما دخوله فى علاقة آثمة مع شقيقتهما كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الثانى.

كانت مباحث الأقصر كشفت غموض العثور على جثة مزارع، بها آثار ذبح وطلق فى الظهر، بإحدى الترع فى قرية النواصر التابعة لمركز إسنا، وتوصلوا إلى أن شقيقين تخلصا منه عقب علمهما بدخوله فى علاقة مع شقيقتهما.

وتلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ملقاة فى الترعة المجاورة لطريق أبو زعفة ناحية قرية النواصر، فأمر باتخاذ اللازم.

وانتقل رجال مباحث إسنا إلى موقع البلاغ، وفحصوا الجثة فتبين إصابتها بجرح ذبحى، وآخر قطعى فى الرأس، إثر طلق نار فأشرفوا على نقلها إلى المستشفى.

وفى وقت لاحق حضر "ممدوح.أ.م" 40 سنة، تاجر مقيم بأرمنت تعرف على الجثة، وقال إنها لشقيقه "عادل" 33 سنة، مزارع، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى مقتله.

وبعد وضع خطة بحث بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالأقصر، توصل ضباط المباحث من خلال التحريات وجمع المعلومات إلى أن مرتكبى الواقعة "منتصر.ف.إ" 34 سنة، عامل مقيم بناحية أرمنت الحيط، سابق اتهامه فى القضية رقم 1479 جنايات أرمنت لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، والقضية رقم 1614 جنايات أرمنت لسنة 2014 "ترويج عملة مقلدة"، وشقيقه علاء 39 سـنة عامل سابق اتهامه فى القضية 2720 جنايات مركز شرطة أرمنت لسنة 2014 "حيازة ذخيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع شقيقه الهارب، وقرر أنهما بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما، بغرض التخلص من عارهما، حيث كان يتردد على منزلهما بحكم وجود علاقة معهما، ويوم الحادث استدرجاه بدراجته البخارية إلى مكان العثور على جثته، وأطلق المتهم الثانى عيارا ناريا على ظهره، وضرب الأول بحجر فى رأسه وانهال عليه بالمطواة فى رقبته حتى فارق الحياة، وألقيا الجثة بالترعة المجاورة للطريق، وبعد أن استوليا على حافظة نقوده وتليفونه المحمول، وأقرّ بهروب شقيقه لدى أحد أقاربهما بمدينة كوم أمبو فى أسوان.

وبإرشاد المتهم ضبط رجال المباحث الشرطة السلاح النارى "فرد محلى الصنع" والمطواة، المستخدمة فى الجريمة، وحرروا له المحضر رقم 953 إدارى مركز إسنا لسنة 2014، وتولت معه التحقيق وأمرت بسرعة ضبط شقيقه.

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