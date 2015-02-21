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أحمد عز: ليس للنظام الحالى دخل فى ترشيحى للبرلمان

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أحمد عز: ليس للنظام الحالى دخل فى ترشيحى للبرلمان أحمد عز: ليس للنظام الحالى دخل فى ترشيحى للبرلمان

أحمد عز

كشف رجال الأعمال المهندس أحمد عز،عن تأييده للنظام الحالى ، مُعربًا عن اعترافه بالدور التاريخى الذى حققه هذا النظام عام 2013.

وأضاف عز فى مداخلةٍ لعمرو أديب ببرنامج “القاهرة اليوم” على قناة “اليوم” قائلاً:”أنا لا أحمل على النظام”، نافيًا محاولته إقحام النظام فى موضوع ترشحه للبرلمان.

وأشار أمين عام “الحزب الوطنى” المنحل إلى أنه لم يتصل بأحد ولم يتصل بى أحد ولا علاقة له بأحد، موضحاً أن النظام الحالى أكبر بكثير وأقوى من أنه يُحَمَّل أو يتأثر أو يؤثر فى مجال “بسيط” على حد وصفه بشأن ترشحه للانتخابات القادمة.

 

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