حبس مزارع لاتهامه بالمشاركة فى قتل آخر 4 أيام‎

أمرت نيابة مركز إسنا برئاسة المستشار ابراهيم الحداد وباشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر بحبس مزارع اشترك مع شقيقه في قتل مزارع والقاء جثته بإحدي الترع فى قرية “النواصر” التابعة لدائرة المركز بعد علمهما بدخوله فى علاقة غير شرعية مع شقيقتهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء حسام المناوى،مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطاراً من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ملقاة فى الترعة المجاورة لطريق أبو زعفة ناحية قرية النواصر التابعة لدائرة مركز شرطة إسنا .

وانتقل على الفور ضباط مباحث إسنا إلى موقع البلاغ، وفحصوا الجثة فتبين إصابتها بجرح ذبحى، وآخر قطعى فى الرأس، فتم نقلها إلى المستشفى. حتي تعرف عليها “ممدوح.أ.م” 40 سنة، تاجر مقيم بأرمنت ، وقال إنها لشقيقه “عادل” 33 سنة، مزارع، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى مقتله.

وتبين من التحريات المكثفة أن مرتكبى الواقعة كل من “منتصر.ف.إ” 34 سنة، عامل مقيم بناحية أرمنت الحيط، سابق اتهامه فى القضية رقم 1479 جنايات أرمنت لسنة 2014 “سرقة بالإكراه”، والقضية رقم 1614 جنايات أرمنت لسنة 2014 “ترويج عملة مقلدة”، وشقيقه علاء 39 سـنة عامل سابق اتهامه فى القضية 2720 جنايات مركز شرطة أرمنت لسنة 2014 “حيازة ذخيرة”.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع شقيقه الهارب، وقرر أنهما بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما، بغرض التخلص من عارهما، إذ كان يتردد على منزلهما بحكم وجود علاقة معهما، ويوم الحادث استدرجاه بدراجته البخارية إلى مكان العثور على جثته، وأطلق المتهم الثانى عياراً نارياً على ظهره، وضربه الأول بحجر فى رأسه وانهال عليه بالمطواة فى رقبته حتى فارق الحياة، وألقيا الجثة بالترعة المجاورة للطريق، وبعد أن استوليا على حافظة نقوده وتليفونه المحمول، وأقرّ بهروب شقيقه لدى أحد أقاربهما بمدينة كوم أمبو فى أسوان.

وبإرشاد المتهم ضبط رجال المباحث الشرطة السلاح النارى “فرد محلى الصنع” والمطواة، المستخدمة فى الجريمة، وحرروا له المحضر رقم 953 إدارى مركز إسنا لسنة 2014، وتولت معه التحقيق وأمرت بسرعة ضبط شقيقه.