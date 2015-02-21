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مؤسسة “الجمهورية” تكرم اللواء طارق مهدى عن إنجازاته فى محافظة الإسكندرية

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مؤسسة “الجمهورية” تكرم اللواء طارق مهدى عن إنجازاته فى محافظة الإسكندرية مؤسسة “الجمهورية” تكرم اللواء طارق مهدى عن إنجازاته فى محافظة الإسكندرية

أقامت مؤسسة “الجمهورية” بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم بتكريم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، وذلك عن إنجازاته فيما قام به من تنمية وإقامة مشروعات بالمحافظة، بحضور اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية واللواء نادر جنيدى رئيس جهاز الأمن الوطنى واللواء أركان حرب رضا فاضل رئيس أركان حرب المنطقة الشمالية العسكرية ورؤساء أحياء وموظفين المحافظة، والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والفنان محمد الحلو، وبعض قناصل الدول العربية، ومندوب من هيئة الأوقاف والكنيسة بالإسكندرية، والعديد من منظمات المجتمع المدنى، وتم عرض فيلم قصير عن بعض إنجازاته فى لمدينة الثغر.

وقال اللواء أمين عز الدين :”إن اللواء طارق مهدى كان خير صديق وخير شريك فى مرحلة كانت صعبة وكان الحب والتعاون والإيد الواحدة هى ما كانت عليه سمة هذه الأيام، وعندما كنت أطلبة لمقابلته كان يقول لى “قابلنى فى أقرب قهوة”، وذلك نظراً لعدم وجود مبنى للمحافظة حتى الأن، وانا من منصبى هذا أتوجه بالشكر للشعب السكندرى”.

وأضاف القنصل اليونانى كرستوس أنه يوم حزين للدبلوماسيين بالإسكندرية، وأنه يتحدث نياباً عنه 14 قنصل بالإسكندرية، وشكره لكل أعماله ومجهوداته فكان اللواء طارق مهدى يقوم بمساعدتنا للقيام بعملنا بطريقة سهلة، وشكرة لجهدة فى تنسيق علاقات بين المحافظة وبين باقى الدول.

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