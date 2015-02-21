هيلاري داف تستعدّ لإنجاز معاملات طلاقها الرسمية

بعد 5 سنوات من الزواج، وأشهر طويلة من المشاكل والانفصال، تستعد النجمة العالمية Hilary Duff للبدء بإجراءات الطلاق من زوجها لاعب الهوكي الكندي Mike Comrie.

وكشفت صحيفة People الأمريكية عن أنّ Duff البالغة من العمر 27 عاماً أصرّت على إنجاز معاملات الطلاق الرسمية، خصوصاً بعد الأخبار التي انتشرت حول قضاء Comrie ليلة صاخبة وحميمة مع صديقاته في أحد مطاعم بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا.

وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ الثنائي اتفقا على أن يتشاركا حضانة Luca Cruz Comrie، فيما تصرّ Hilary الآن على الانفراد بحضانة طفلهما الوحيد، على أن تسمح له برؤية والده في العطل والمناسبات فقط.

يُشار إلى أنّ Hilary Duff تعرّفت إلى Mike Comrie سنة 2007؛ وبعد 3 سنوات أعلنا خطوبتهما في شباط 2010، ثمّ تزوّجا في آب من السنة نفسها، ورُزقا بطفلهما الأول في آذار 2012.

ولا بدّ من أن نذكر أنّ Duff التي اشتهرت بأفلام ومسلسلات ديزني في بداياتها، عاشت في سنة 2001 علاقة حبّ قوية مع المغني الأمريكي Aaron Carter، قبل أن تنتهي تلك العلاقة بعد عامين، بسبب النجمة Lindsay Lohan التي أقامت علاقة سرية مع Carter.

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