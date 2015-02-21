نادية مصطفى لـ"سيدتي نت": الفنان سفير بلده

الكويت ـ سيدتي نت

تحمل الفنانة المصرية نادية مصطفى همّ وطنها، فهي صوت الوطن؛ وهي المعبّرة عن بلادها في مختلف المحافل العربية، حيث دأبت على تقديم الأعمال ذات الحسّ الوطني.

مصطفى زارت الكويت مؤخّراً للمشاركة في الاحتفالات الوطنية، من خلال حفل غنائي جمعها وابنتها همسة والفنانة الكويتية باسمة والفنان الشاب سيف مجد. وعلى هامش الاحتفال، التقاها "سيدتي نت"، حيث أعربت عن سعادتها بردود الفعل الجيّدة تجاه الأمسية التي أقيمت في الهواء الطلق على شاطئ "المسيلة"، كما أكّدت أهميّة أن يكون الفنان سفيراً لوطنه ويحطّ الرحال في مختلف الدول العربية. وقالت نادية إنّها ليست المرة الأولى التي تزور فيها الكويت، وقد سبق أن قدّمت حفلات عدّة هناك، خصوصاً بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير الكويتي.

وعلى وقع أنغام الفرقة الموسيقيّة بقيادة المايسترو مصطفى لطفي، قدّمت النجمة المصريّة مجموعة مميّزة من الأغنيات، كان من بينها الأعمال الوطنية والأخرى الرومانسية، لاسيما تلك التي يعرفها الجمهور ولا يزال يحفظها عن ظهر قلب. كانت المصافحة الأولى بين نادية والحضور من خلال أغنية "احلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فخاطبت جمهورها قائلة: "تحية كبيرة من شعب مصر إلى شعب الكويت"، ثمّ استكملت باللون الوطني، فشدت بأغنية "متقولش ايه ادتنا مصر"، قبل أن تجنح بذكاء إلى الرومانسي وتقدّم للحضور واحدة من أجمل أغنياتها "جاي في ايه". وفي ظلّ تفاعل الجمهور، لم يكن من الفنانة المصرية إلا أن ذهبت إلى أرشيف فنان العرب محمد عبده لتنتقي منه أغنية "ابعاد كنتم"، ثمّ تثنّي بواحدة من أعمالها "الصلح خير". ولأن نادية عنوان للطرب الأصيل فإنّها أبت إلا أن تقدّم لجمهورها واحدة من أغنيات كوكب الشرق هي "ألف ليلة وليلة"، قبل أن تختم بأغنيتها "سلامات"، من دون أن تُغادر المسرح، حيث ترافقت وكريمتها "همسة" والفنان الواعد سيف مجيد في "تريو" "تسلم الأيادي" الذي أشعل حماس الجمهور وزاد من تفاعله، منذ بداية الحفل وحتى نهايته.

الفنانة باسمة الكويتية استهلّت بواحدة من أجمل الأغنيات الخليجيّة "واقف على بابكم" للفنان فرج عبد الكريم، والتي اشتهرت أيضاً بصوت الفنان القدير طلال مداح. وقدّمت الفنانة الكويتية بعد ذلك باللهجة المصرية واحدة من أجمل أغنيات الفنانة القديرة شادية "يا حبيبتي يا مصر"، فأثارت حماس الجمهور الذي ودّعها بنفس حفاوة اللقاء.

أمّا الفنانة الشابة "همسة أركان فؤاد" كريمة الفنانة نادية مصطفى فقد حرصت على تقديم مجموعة من أجمل الأغنيات الرومانسيّة الخليجية والمصرية، بعد أن استهلّت وصلتها بأغنية أمّ كلثوم "اسأل روحك"، ثمّ "اما براوة" للفنانة الراحلة نجاة الصغيرة، فـ"مقادير" للقدير طلال المداح، قبل أن تودّع الجمهور بأغنية "أنا بعشقك" للمطربة ميّادة الحناوي، فتترك لدى الحاضرين انطباعاً شديد الإيجابية.

الفنان الواعد سيف مجدي، الذي اشتهر بتأدية الأغنيات الوطنية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كأغنية الأماكن لفنان العرب محمد عبده، حاز رضى الحضور وتفاعل معه، وقدّم لهم "ابن الشهيد"، ثم أكمل وصلته على وقع أنغام "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، قبل أن يشدو بـ"على رمش عيونها" للمطرب الراحل وديع الصافي، ثم يختتم بـ"لاجل النبي" للراحل محمد الكحلاوي.