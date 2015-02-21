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اشتباه بوجود قنبلة في مسرح حفل الأوسكار

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السبت 21-02-2015 18:12

سيطرت حالة من الرعب الشديد على فريق تنظيم حفل الأوسكار العالمي الذي سيُقام الأحد المقبل، بعد مخاوف من وجود موادّ متفجّرة قرب المسرح المخصّص لاستضافة الحدث.
وذكرت الشرطة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية أنّ حالة الرعب كان سببها تلويح سائق سيّارة بأسطوانة غاز داخل مجمع تجاري مجاور للمسرح، حيث سارع فريق إبطال المتفجّرات إلى ضرب طوق أمنيّ في المحيط إلى أن تمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المجهول.
وقال الرجل للعناصر الأمنية بعد التحقيق معه إنّ لديه أيضاً أسطوانتي غاز أكسيد النيتروس غير القابل للاشتعال، وهو الغاز المعروف بغاز الضحك.
الشرطة وضعت الفاعل رهن الاحتجاز إلى أن أكّدت المتحدّثة باسم الشرطة أنّ الفريق المعني لم يعثر على أيّ متفجّرات في الموقع.
يُشار إلى أنّ المنطقة التي يقع فيها مسرح الأوسكار مغلقة أمام حركة المرور استعداداً لأكبر حفل خاصّ بصناعة السينما.

 

للمرة الأولى ليدي غاغا تغني في حفلة الأوسكار

 

 

 

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