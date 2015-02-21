أشرف عبد الباقي: لا خلاف مع محمد صبحي وهؤلاء حاولوا الوقيعة بيننا

الكويت ـ سيدتي نت

وصل الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي إلى الكويت، بدعوة من مهرجان ليالي فبراير، ليقدّم مشروعه المسرحيّ المميّز "تياترو مصر"، بمعيّة فرقته في أربعة أيّام، بواقع مسرحيّتين في كلّ يوم، اعتباراً من الأربعاء.

وفي تصريح خاصّ لـ "سيدتي نت" كشف أشرف عن جديده.

وقال عبد الباقي إنه سبق له أن قدّم العرض الذي سيُشاهده الجمهور الكويتيّ في مصر، ولكنه لم يصوّر لافتاً إلى أن من سيأتي إلى المسرحية سيشاهد عرضين هما: "جريمة قبل الأكل" و"ايه اللي يزعل في كده".

وبسؤاله عن الجديد في مسلسل السيت كوم "راجل وست ستات"، الذي قدّمه منذ فترة، واستمرّ لثماني سنوات، قال: "منذ أسبوع، تمّ الاتفاق على تصوير الجزئين التاسع والعاشر، على أن يعود الفنان سامح حسين للمشاركة مجدداً. وسيعرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل".

وقال إنّ البعض حاول الإيقاع بينه وبين الفنان القدير محمد صبحي الذي أبدى رأياً في "تياترو مصر"، وأضاف: "هناك من استغلّ الأمر وحاول إحداث فتنة، ولكنني استمعت إلى رأي صبحي كاملاً، وهو فنان قدير، ورأيه يحترم. وبالفعل، طبيعة المسرحيات التي نقدّمها في "تياترو مصر" تختلف عن التقليدي".

وكشف عبد الباقي عن أنّه سيصوّر قصة حياة الفنان نجيب الريحاني في مسلسل دراميّ، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه كانت له تجربة مميّزة مع أعمال السير الذاتية من خلال مسلسل "أبو ضحكة جنان" للفنان إسماعيل ياسين، الذي عرض قبل سنوات. وشدّد عبد الباقي على أنّ المسرح لن يحول دون حضوره في التلفزيون أو السينما، وأنّ الأخيرة تحتاج إلى وقفة.

وأكّد أشرف ألا خلاف بينه وبين النجم عادل إمام، وأنّ ما يتداوله البعض هو مجرّد شائعات، وأنه على استعداد للمشاركة في أعمال الزعيم الدرامية، إذا عرض عليه ذلك، لافتاً إلى أنّ أبناءه ليس لديهم أيّ ميول فنيّة، وأنّ كلاً منهم قد شقّ طريقه في تخصّص مختلف، بالرغم من أنّه لا يُمانع دخولهم الفنّ، إذا ما امتلك أحدهم الموهبة.

وأبدى الفنان المصري غضبه وحزنه وتضامنه مع أهالي الشهداء المصريين الذين سقطوا في ليبيا منذ أيام، وقال: "اغتالتهم أيدي الغدر والخيانة".

وأعلن عبد الباقي أنه يقف كمتفرج ومتابع لمواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى عدم وجود أيّ صفحة خاصّة أو رسميّة له وأنّ جميع الصفحات التي تحمل اسمه لا علاقة له بها، وقال: "سبق وأن دشّنت صفحة على "فيس بوك" من أجل مسابقة قدّمتها، وأعلنت عن إغلاق الصفحة بانتهاء المسابقة، والآن ليس لديّ أيّ حضور أو تواجد في مواقع التواصل".

وأعرب الفنان المصري عن سعادته لوجوده في الكويت، من أجل مشاركة أهلها الاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني وعيد التحرير، مؤكّداً تقديره للفن الكويتي والخليجي، حيث ذكّر أنّه سبق له أن شارك نجوماً كويتيين، كما في أعمال داوود حسين وأنه لا يرفض التواجد في أيّ عمل خليجي.