علاقة زواج عمرو دياب سراً بالانفصال عن مدير أعماله

من جديد عادت المياه إلى مجاريها بين المطرب المصري عمرو دياب ومدير أعماله أحمد زغلول الذي يتولى إدارة أعماله منذ ما يزيد عن العشرين عاماً؛ وذلك بعد فترة انفصال لم تستمرّ سوى أيام قليلة.

فمجرّد تداول خبر عن انفصال هذا الثنائي كان كفيلاً بأن يؤمّن للشائعات أرضاً خصبة، إذ قيل إنّ عمرو دياب تزوّج مديرة مكتبه هدى الناظر سراً، وقام بشراء شقة الزوجية في دبي، وقد أصبحت المسؤولة عن إدارة أعمال عمرو، فقرّر الانفصال عن زغلول. كذلك قيل إنّ عمل أحمد زغلول كملحّن مؤخّراً أطاح به من جنة عمرو دياب، بعد أن تردّد أنه سرق لحناً من مؤلّف شاب وكتب عليه اسمه، وهو ما اعتبره "الهضبة" مساساً باسمه، نظراً إلى ارتباط زغلول بدياب بشكل كبير.

ومن أجل وضع حدّ لهذه الشائعات، أصدر الدكتور حسام لطفي محامي عمرو دياب بياناً صحافياً، أعلن فيه بشكل غير مباشر عودة عمرو دياب إلى مدير أعماله، حيث قال إنّ زغلول لا يزال الساعد الأيمن للفنان، وليس مقبولاً أن يتعرّض له الغير بما ليس فيه من خصال.

وتعليقاً على هذا البيان، قال أحمد زغلول عبر "فيس بوك": "إلى الأستاذ الفنان عمرو دياب .. أشكرك من كلّ قلبي على كلامك عني، وأشهد بأنك بالنسبة لي بمثابة الأخ والصديق ، وأتمنى من الله أن يوفقني أن أكون عند حسن ظنك كما عهدتني دائماً".

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