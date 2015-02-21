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زياد برجي يودّع العزوبية ويتزوّج خطيبته المغربية

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زياد برجي يودّع العزوبية ويتزوّج خطيبته المغربية زياد برجي يودّع العزوبية ويتزوّج خطيبته المغربية

السبت 21-02-2015 22:44

عقد الفنان زياد برجي أخيراً قرانه على الحسناء المغربية، التي كان قد خطبها قبل مدة، لكنّه لم يعلن عن موعد حفل الزفاف.

زياد الذي حضر برفقة خطيبته في أكثر من مناسبة، وآخرها في عيد ميلاد الفنانة مايا نعمة، كان قد أكّد أنّ أكثر ما يلفته في شخصيّة خطيبته هو تفهّمها لعمله، وبعدها عن الغيرة وتواضعها.

"سيدتي نت" حاول الاتصال بالفنان زياد برجي لمعرفة بعض التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف ومكانه، لكن هاتفه كان مغلقاً، وربما يكون العروسان الآن في المغرب تحضيراً لحفل زفافهما.

 

 

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