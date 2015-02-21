مدير منفذ السلوم: حرس الحدود تحبط محاولة تسلل مصريين إلى ليبيا

قال اللواء محمد متولى، مدير منفذ السلوم البرى، إن المنفذ استقبل حتى الآن 10 آلاف مصرى قادمين من ليبيا، مؤكدا منع عبور أى مصرى إلى ليبيا فى الوقت الراهن ممنوع، كما أن قوات حرس الحدود تمكنت من القبض على مصريين حاولوا التسلل إلى ليبيا.

وأضاف مدير منفذ السلوم البرى، فى تصريحات له، أن منفذ السلوم يواصل استقبال العائدين من الأراضى الليبية بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أن المنفذ يتمكن يوميا من القبض على 100 مواطن من العائدين من ليبيا، لعدم تنفيذهم أحكام صادرة بحقهم، مؤكداً أن عودة المصريين ما زالت مستمرة على مدار الساعة، مع تسهيل أجهزة المنفذ كل إجراءات دخولهم للأراضى المصرية للعودة إلى محافظاتهم المختلفة.

وأشار متولى، إلى أنه لا يوجد أى ظاهرة للنزوح الجماعى للمصريين القادمين من الجانب الليبى، وأن أعداد المصريين العائدين طبيعية فى معدلاتها اليومية، مشيرا إلى أن المنفذ بأجهزته المختلفة فى حالة تأهب وجاهز للتعامل مع أى تغيّرات أو ارتفاع فى أعداد العائدين، مضيفًا: هناك 100 أتوبيس يتم نقلهم إلى أماكن سكنهم فى جميع محافظات مصر.