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الرئيس اليمني المستقيل : كل الإجراءات التى قام بها الحوثيون باطلة

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الرئيس اليمني المستقيل : كل الإجراءات التى قام بها الحوثيون باطلة الرئيس اليمني المستقيل : كل الإجراءات التى قام بها الحوثيون باطلة

عبد ربه منصور هادي

أكد الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي أن كل الإجراءات التى قام بها الحوثيون باطلة.

وقال هادي ـ فى بيان نقلته قناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء اليوم السبت ـ إنه متمسك بإتمام العملية السياسية طبقا لبنود المبادرة الخليجية ، وأشاد بالمواقف الإيجابية من جانب دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للشرعية في اليمن.

وكان مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام فى اليمن قد نفي صحة ما أذاعته قناة الجزيرة القطرية من أنباء زعمت صدور تعليمات من المؤتمر الشعبي العام لمجلس النواب بعقد اجتماع غدا الأحد في مدينة عدن وقبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، مؤكدا عدم صدور أي دعوة بهذا الشأن سواء من قيادات المؤتمر أو الكتلة البرلمانية.

أ ش أ

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