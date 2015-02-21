وزارة الأوقاف: السماح لـ«برهامي» و«يونس مخيون» بالخطابة في المساجد



> أكد الشيخ محمد عبد الرزاق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم أن الوزارة منحت التراخيص لعدد من القيادات السلفية علي رأسهم ياسر برهامي ويونس مخيون ، موضحا أنهما اجتازا الاختبارات وتنطبق عليهم شروط الخطابة .

وأكمل عبد الرازق أن مخيون وبرهامي وقعا على ميثاق الخطابة والتزما بعد الحديث في الشئون السياسة والالتزام بالخطبة الموحدة التي تقررها الوزارة اسبوعيا .

وكشف عبد الرازق أن برهامي ومخيون تقدما للاختبارات مرتين وتخلفا لكنهما حضرا في المرة الثالثة ونجحا ، نافيا تقدم الشيخ الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ حسين يعقوب للاختبارات .

وشدد عبد الرازق أن برهامي ومخيون سيصعدان على المنابر خلال ايام لانهما لم يستملا كارنيهات الخطابة حتي الان.