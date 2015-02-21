الرئيس اليمنى يتمسك بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية

أعلن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي عن تمسكه بالعملية السياسية بالبلاد والمستندة للمبادرة الخليجية.

> ودعا الرئيس اليمني “المستقيل” هادي في أول بيان يصدره منذ وصوله لعدن بعد خلاصه من الحصار الذي كان يفرض عليه من قبل الحوثيين بصنعاء لانعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الميليشيات من صنعاء.

كما دعا إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين.

وشدد هادى على أن اليمنيين متمسكون بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية ،موضحاً أن كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها .

وطالب الرئيس اليمنى المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.