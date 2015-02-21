طرح أراضى لـ”المنتفعين” و”شباب الخريجين” بالوادى الجديد‎

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إن المحافظة تقوم بطرح أراضى للمنتفعين وشباب الخريجين ،وفقا للشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً بإجمالى 4569 قطعة أرض بواقع 250 متراً لكل قطعة.

وسيصل سعر المتر إلى 10 جنيهات بالإضافة إلى 10 جنيهات أخرى لتوصيل المرافق ،وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم شباب الخريجين في الحصول على قطع أراضى للبناء عليها.

وقال محافظ الوادى الجديد إن توزيع قطع الأراضى على المنتفعين كان بواقع 202 قطعة لمركز الخارجة، و238 قطعة لمركز الداخلة، و2286 قطعة لمركز الفرافرة و946 قطعة لمركز باريس، و906 قطع لمركز بلاط.