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وزير الخارجية الليبي : أمن مصر من أمن ليبيا

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وزير الخارجية الليبي : أمن مصر من أمن ليبيا وزير الخارجية الليبي : أمن مصر من أمن ليبيا

وزيرالخارجية الليبي محمد الدايري

أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن ليبيا ومصر في خندق واحد لأن أمن من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر.

وقال الدايري ، فى تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء اليوم السبت ، إن ليبيا على اتصال مستمر مع مصر ، وهناك تنسيق يتم على صعيد القيادتين السياسية والعسكرية في البلدين ، معربا عن أمله فى أن يكون هناك دعم أشمل لمواجهة الإرهاب في ليبيا.

وكشف وزير الخارجية الليبي أن بلاده طلبت تزويد الجيش الليبي بالسلاح الملائم لمواجهة الإرهاب ، لكن دون تدخل عسكري خارجي ، مشيرا إلى أن ليبيا ستتواصل مع الأشقاء العرب لإيجاد حلول لإنقاذها حال استمر التلكؤ الدولي.

وأضاف أن هناك موقفا أوروبيا وأمريكيا موحدا بعدم التدخل قبل توصل الليبيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، موضحا أن السلاح الذي تطلبه ليبيا هو للجيش الذي يتألف من ضباط وجنود أكفاء ، وبالتالي لا تخوف من وقوع السلاح بأيدي جماعات متطرفة.

وقال الدايري إن الليبيين والمجتمع الدولي ودولا عربية يسعون إلى بناء حكومة وحدة وطنية وبناء مؤسسات الدولة ، لا سيما مؤسسة الجيش، مؤكدا أن تسعى إلى إيقاف حمام الدم الليبي وتحقيق توافق وطني سلمي بين الليبيين مهما كانت توجهاتهم الفكرية.

وأكد وزير الخارجية الليبي أن خطر الإرهاب في ليبيا لا يهدد بلاده فقط ، وإنما هذا التهديد يمتد إلى دول الجوار العربية والأفريقية وجنوب أوروبا.

أ ش أ

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