دراسة: ملايين الأطفال يموتون سنويا بسبب سوء التغذية

كشفت دراسة حديثة أن سوء التغذية هوالسبب وراء 50% من حالات الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة فى أنحاء العالم.

وجاء فى الدراسة التى نشرت فى العدد الأخير من دورية "لانست"، أن هناك نحو1ر3 مليون طفل يموتون سنويا قبل عامهم الخامس بسبب عدم حصولهم على تغذية متوازنة أو كافية.

ومن أكثر الظواهر المنتشرة لسوء التغذية لدى الأطفال أو الأمهات، نقص فيتامينات أو معادن مثل الزنك والحديد، أو ممارسات سيئة عند الإرضاع.

وأجرى فريق من العلماء تحت إشراف روبرت بلاك من مدرسة جونز هوبكنز بلوبرج للصحة العامة فى مدينة بالتيمور الأمريكية، أبحاثا على تأثيرات قصور النمو الجسدى فيما يتعلق بالطول والوزن والعمر.

ووفقا لبيانات الدراسة، بلغ عدد الأطفال الذين يعانون من قصر فى الطول مقارنة بسنهم نحو165 مليون طفل عام 2011، بينما بلغ عدد الأطفال أصحاب الوزن المنخفض مقارنة بطولهم نحو50 مليون طفل، ومقارنة بسنهم نحو 100 مليون طفل.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر المناطق المتضررة توجد فى قارتى أفريقيا وآسيا.

وأكد الخبراء أن سوء التغذية لا يقلل فقط من النمو الجسدى للأطفال، بل له أيضا تأثيرات سلبية على التحصيل الدراسى وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض معدية.

ودعا الخبراء مجموعة الدول الصناعية الثمانى الكبرى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة سوء التغذية خلال قمتهم المرتقبة فى أيرلندا منتصف الشهر الجارى.

كما أشار الخبراء إلى مخاطر مستقبلية جديدة فى الدول الصناعية بسبب الوزن الزائد لدى الأمهات الحوامل والأطفال.

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